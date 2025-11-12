Міністерка енергетики Світлана Гринчук написала заяву про звільнення

Світлана Гринчук написала заяву на відставку з посади міністерки енергетики України.

Про це вона повідомила на своїй сторінці Facebook.

"Написала заяву про відставку. Посада ніколи не була для мене самоціллю", - повідомила вона.

За словами Грінчук, у межах її професійної діяльності "не було жодних порушень законодавства". "Таких фактів не може існувати в принципі", - стверджує вона.

Водночас вона додала, що спекуляції на цю тему "недоречні" і "час все розставить на свої місця".

Нагадаємо:

Прокурор САП зазначив, що організатор схеми відмивання коштів навколо "Енергоатому" та близький друг президента Володимира Зеленського, Тимур Міндіч будував звʼязки з ексміністром енергетики та міністром юстиції Германом Галущенком завдяки "заступництву" його перед Зеленським.

Правоохоронці задокументували, як учасники корупційної схеми в енергетиці передавали кошти колишньому віцепрем'єр-міністру України Чернишову, якого у внутрішньому спілкуванні називали Че Гевара.

В одному з епізодів "плівок Міндіча" президент Володимир Зеленський подзвонив Герману Галущенку після повідомлення Тимура Міндіча.

Міністра юстицій Германа Галущенка та міністерку енергетики Світлану Гринчук відстороняють з посад.