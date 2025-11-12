ВАКС обрав запобіжний засіб Миронюку у справі Міндіча

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення 126 млн грн застави колишньому раднику міністра енергетики Ігорю Миронюку, підозрюваному в справі про корупцію на енергетиці.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

"Слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 126 млн грн застави до колишнього радника Міністра енергетики України", – говориться у повідомленні.

У разі внесення застави на підозрюваного будуть покладені такі процесуальні обов'язки прибувати до детективів, прокурорів, слідчого судді, суду за кожною їхньою вимогою та викликом та не залишати межі Києва та Київської області без дозволу детектива, прокурора або суду.

Крім того, він повинен повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.

А також утриматись від спілкування із особами, вказаними в ухвалі суду, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну та носити електронний засіб контролю.

Нагадаємо:

Національне антикорупційне бюро України оприлюднило третю частину розслідування великої схеми корупції в НАЕК "Енергоатом" під назвою "Мідас".

Фігуранти розслідування НАБУ під прикриттям посадовців відмивали десятки мільйонів доларів з оператора української атомної енергетики "Енергоатом".

За даними НАБУ, схема відмивання коштів доволі примітивно та цинічно: якщо приватний бізнес хотів працювати (продавати товари чи надавати послуги) з "Енергоатомом", то він мав заплатити від 10% до 15% відкату. Відмовляєшся – не отримуєш оплату та "вилітаєш" зі списку постачальників.

Такий механізм учасники між собою називали "шлагбаум": ти або ділишся маржею, або стоїш перед зачиненими дверима.

Організатором схеми був бізнесмен, співвласник "Кварталу-95" та колишній партнер президента Зеленського Тимур Міндіч (фігурує у матеріалах НАБУ під прізвиськом "Карлсон"), який буквально за декілька годин до обшуків НАБУ встиг виїхати з країни.

Також обшуки 10 листопада пройшли у вже колишнього міністра енергетики Германа Галущенка (на записах НАБУ фігурує під прізвиськом "Професор" або "Гера"), який за даними співрозмовників ЕП досі зберігає свій вплив на енергетику країни через чинну міністерку енергетики Світлану Гринчук та багатьох менеджерів цього відомства, яких він особисто розставляв на місця перед звільненням у липні 2025 року.

Під час розгляду клопотання детектива НАБУ про тримання під вартою фігуранта розслідування про корупцію у "Енергоатомі" Ігоря Миронюка, сторона обвинувачення зазначила, що близький друг Зеленського Тимур Міндіч здійснював вплив на ексміністра енергетики Германа Галущенка та ексміністра оборони Рустема Умерова.

Прокурори також зазначили, що Міндіч будував звʼязки з Галущенком завдяки звʼязкам із Зеленським, та "заступництвом" міністра перед ним.

Міністра юстиції Германа Галущенка відсторонили від посади після резонансного розслідування НАБУ щодо корупції у НАЕК "Енергоатом".

Також повідомлялося, що Вищий антикорупційний суд відправив під варту виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, якого підозрюють у причетності до масштабної корупції в енергетиці. На плівках НАБУ Басов фігурував під іменем Тенор.