Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Наглядовій раді "Енергоатома" заплатили 10,7 мільйона гривень перед "Міндічгейтом"

Володимир Тунік-Фриз — 8 квітня, 16:12
Які зарплати отримували члени наглядової ради Енергоатому перед Міндічгейтом
Членам наглядової ради НАЕК "Енергоатом", що працювали до моменту початку корупційного скандалу в компанії, з 1 січня 2025 року по листопад 2025 року виплатили 10,69 млн грн.

Про це йдеться у відповіді НАЕК "Енергоатом" на запит ЕП.

У червні 2024 року до складу наглядової ради НАЕК "Енергоатом" у якості незалежних членів уряд призначив Тімоті Джона Стоуна, Майкла Елліота Кірста, Ярека Неверовича. У якості представників держави – Петрука Віталія Вікторовича та Милованова Тимофія Сергійовича.

На момент виникнення корупційного скандалу навколо "Енергоатома" членами наглядової ради були: Ярек Неверович (голова), Майкл Елліот Кірст (заступник голови), Тимофій Милованов, Віталій Петрук. Тімоті Джон Стоун в січні минулого року відмовився від займаної посади.

З чотирьох вищевказаних осіб заробітну плату отримували троє: Ярек Неверович, Майкл Елліот Кріст, як незалежні члени наглядової ради та Тимофій Милованов як представник держави.

"Віталію Петруку як особі уповноваженій на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, визначеною у п. 1 ч. 1 ст. 3 закону "Про запобігання корупції", винагорода не нараховувалася та не виплачувалася", – йдеться у відповіді "Енергоатома" на запит ЕП.

В компанії повідомили, що з 1 січня до 11 листопаду 2025 року, коли уряд припинив повноваження наглядової ради, трьом членам нарахували такі суми без оподаткування:

  • Ярек Неверович – 4 289 858 грн (390 тис грн на місяць);
  • Тимофій Милованов – 3 372 387 грн (306 тис грн на місяць);
  • Майкл Елліот Кріст – 3 031 741 грн (275,6 тис грн на місяць).

Нагадаємо:

11 листопада 2025 року після оприлюднення деталей операції НАБУ та САП "Мідас", яка розкривала корупцію навколо НАЕК "Енергоатом" за участю Тимура Міндіча, уряд достроково припинив повноваження наглядової ради "Енергоатома".

У січні 2026 року уряд призначив новий склад наглядової ради "Енергоатома".

Незалежними членами наглядової ради стали Руміна Велші, Лаура Гарбенчуте-Бакієне, Патрік Фрагман та Бріс Буюон.

Представниками держави обрані заступник міністра економіки, Віталій Кіндратів, голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин та державний секретар Міністерства енергетики Максим Малашкін.

