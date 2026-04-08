Наглядовій раді "Енергоатома" заплатили 10,7 мільйона гривень перед "Міндічгейтом"

Які зарплати отримували члени наглядової ради Енергоатому перед Міндічгейтом

Членам наглядової ради НАЕК "Енергоатом", що працювали до моменту початку корупційного скандалу в компанії, з 1 січня 2025 року по листопад 2025 року виплатили 10,69 млн грн.

Про це йдеться у відповіді НАЕК "Енергоатом" на запит ЕП.

У червні 2024 року до складу наглядової ради НАЕК "Енергоатом" у якості незалежних членів уряд призначив Тімоті Джона Стоуна, Майкла Елліота Кірста, Ярека Неверовича. У якості представників держави – Петрука Віталія Вікторовича та Милованова Тимофія Сергійовича.

На момент виникнення корупційного скандалу навколо "Енергоатома" членами наглядової ради були: Ярек Неверович (голова), Майкл Елліот Кірст (заступник голови), Тимофій Милованов, Віталій Петрук. Тімоті Джон Стоун в січні минулого року відмовився від займаної посади.

З чотирьох вищевказаних осіб заробітну плату отримували троє: Ярек Неверович, Майкл Елліот Кріст, як незалежні члени наглядової ради та Тимофій Милованов як представник держави.

"Віталію Петруку як особі уповноваженій на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, визначеною у п. 1 ч. 1 ст. 3 закону "Про запобігання корупції", винагорода не нараховувалася та не виплачувалася", – йдеться у відповіді "Енергоатома" на запит ЕП.

В компанії повідомили, що з 1 січня до 11 листопаду 2025 року, коли уряд припинив повноваження наглядової ради, трьом членам нарахували такі суми без оподаткування:

Ярек Неверович – 4 289 858 грн (390 тис грн на місяць);

Тимофій Милованов – 3 372 387 грн (306 тис грн на місяць);

Майкл Елліот Кріст – 3 031 741 грн (275,6 тис грн на місяць).

11 листопада 2025 року після оприлюднення деталей операції НАБУ та САП "Мідас", яка розкривала корупцію навколо НАЕК "Енергоатом" за участю Тимура Міндіча, уряд достроково припинив повноваження наглядової ради "Енергоатома".

У січні 2026 року уряд призначив новий склад наглядової ради "Енергоатома".

Незалежними членами наглядової ради стали Руміна Велші, Лаура Гарбенчуте-Бакієне, Патрік Фрагман та Бріс Буюон.

Представниками держави обрані заступник міністра економіки, Віталій Кіндратів, голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин та державний секретар Міністерства енергетики Максим Малашкін.