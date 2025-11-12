Суд заарештував фігуранта плівок Міндіча "Рьошика"

Суд взяв під варту Ігоря Фурсенка, якого підозрюють у справі про корупцію на контрактах "Енергоатому".

Про це повідомляє "Суспільне".

Так, ВАКС вирішив назначити Фурсенку покарання у вигляді тримання під вартою до восьмого січня з можливістю внесення застави у розмірі 95 мільйонів гривень.

За інформацією видання "Схеми", прокурори САП пропонували заставу у розмірі 254 млн гривень - найбільшу суму, яку досі просили для фігурантів цієї справи.

Нагадаємо:

Раніше Національне антикорупційне бюро розкрило деталі схеми, у межах якої посадовці та пов'язані з ними особи систематично отримували неправомірну вигоду від контрагентів "Енергоатому".

Як повідомлялося, детективи Національного антикорупційного бюро прийшли з обшуками до бізнесмена і співвласника студії "Квартал 95", соратника президента Володимира Зеленського Тимура Міндіча вранці 10 листопада, повідомили джерела "Української правди".

Також повідомлялося, що ВАКС відправив під варту виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, якого підозрюють у причетності до масштабної корупції в енергетиці. На плівках НАБУ Басов фігурував під іменем Тенор.

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення 126 млн грн застави колишньому раднику міністра енергетики Ігорю Миронюку, підозрюваному в справі про корупцію на енергетиці.