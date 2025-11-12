Рада збирається звільняти Галущенка і Гринчук 18 листопада – нардеп

Українська правда.

Верховна Рада планує розглянути звільнення міністрів юстиції Германа Галущенка і енергетики Світлану Гринчук на своєму засіданні наступного вівторка 18 листопада.

Джерело: народний депутат Ярослав Железняк у соцмережах

Пряма мова: "Питання звільнення двох корупціонерів з посади Міністра юстиції та Міністра енергетики стоїть першим у порядку денному 18 листопада".

Деталі: Железняк повідомив, що постанови про відставку міністрів вніс у Раду він сам.

Що передувало:

Президент Володимир Зеленський, коментуючи корупційне розслідування в енергетиці, заявив, що міністри Галущенко та Гринчук мають залишити посади, і доручив прем'єр-міністерці Юлії Свириденко подати їхні заяви про відставку.

Фігуранти розслідування НАБУ під прикриттям посадовців відмивали десятки мільйонів доларів через оператора української атомної енергетики "Енергоатом".

Організатором схеми був бізнесмен, співвласник "Кварталу-95" та колишній партнер президента Зеленського Тимур Міндіч, який буквально за декілька годин до обшуків НАБУ встиг виїхати з країни.

Також обшуки 10 листопада пройшли у колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, який досі зберігає свій вплив на енергетику країни через чинну міністерку енергетики Світлану Гринчук та багатьох менеджерів цього відомства, яких він особисто розставляв на місця перед звільненням у липні 2025 року.