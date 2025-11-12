В Україну вперше повернули з-за кордону гроші, вкрадені через корупційну схему

Французька компанія SURYS, яка є учасницею справи НАБУ і САП щодо корупції на ДП "Поліграфкомбінат "Україна", перерахувала до держбюджету 3,37 млн євро (163,38 млн грн).

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Угоду про судове врегулювання з компанією уклала Національна фінансова прокуратура Франції, а згодом її затвердив суд у Парижі.

Досудове розслідування у Франції щодо компанії було пов'язано з можливим хабарництвом та вчиненням інших кримінальних правопорушень у справі "Поліграфкомбінату".

"У межах роботи спільної слідчої групи перевірялись контракти контрагента "Поліграфкомбінату" – французької компанії, яка за результатами досудового розслідування погодилась на судове врегулювання" - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що компанія сплатила штраф та компенсувала шкоду, заподіяну державі Україна.

"В історії України вперше забезпечено подібний результат за наслідками діяльності міжнародної спільної слідчої групи, до якої входили Україна, Франція та Естонія", - запевняють у САП.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура здійснювала координацію дій із захисту інтересів України у французькому суді разом із Національною фінансовою прокуратурою Франції.

Нагадаємо:

У 2023 році було викрито масштабну міжнародну схему заволодіння коштами держпідприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" у 2013-2016 роках при виробництві паспортів громадян України, ID-карт, посвідчень водія.