Новини 10 лютого: рекорд курсу євро, "Київстар" купив Tabletki.ua, по 40 тисяч для киян

Про електроенергію. В Україні споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання, 10 лютого станом на 9:30 його рівень був на 9,3% вищим, ніж в цей час попереднього дня – у понеділок.

Про "Укрпошту". "Укрпошта" скасувала плату за повернення міжнародних посилок, які не були отримані адресатом за кордоном – раніше це коштувало від 30 до 100 доларів.

Про курс євро. У середу, 11 лютого, офіційний курс євро до гривні збільшиться на 13 копійок до 51,25 грн і встановить новий рекорд (попередній був 30 січня - 51,24 грн).

Про виплати для киян. Отримати одноразову виплату 40 тис. грн зможе один із власників пошкодженого житла, інженерні мережі якого пошкоджені внаслідок ворожих атак.

Про Київстар. Оператор електронних комунікацій Kyivstar Group Ltd. (Київстар) підписав остаточну угоду та завершив транзакцію про придбання 100% акцій сервісу медичних товарів в Україн Tabletki.ua.

Про Харківщину. Регіональна комісія з питань ТЕБ та НС ухвалила рішення про визнання обстановки, що склалася в енергетичній сфері Харківщини, надзвичайною ситуацією регіонального рівня.

