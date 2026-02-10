В Україні суттєво зросло споживання електроенергії

В Україні споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання, 10 лютого станом на 9:30 його рівень був на 9,3% вищим, ніж в цей час попереднього дня – у понеділок.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

Причина – зниження температури у всіх регіонах України, а також менший, ніж попередньої доби, обсяг застосованих заходів обмеження в окремих областях.

9 лютого добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 9,2%, нижчим, ніж максимум попереднього робочого дня – у п'ятницю, 6 лютого.

Причина – значно більша кількість вимушено знеструмлених споживачів після чергової масованої атаки на енергетичну інфраструктуру на вихідних.

Нагадаємо:

Населені пункти у трьох громадах Одеської області частково залишились без електропостачання внаслідок російського удару по об'єкту енергетики уночі 10 лютого.

У Запорізькій області майже 6 тисяч абонентів без електропостачання внаслідок ворожих обстрілів 10 лютого.