Остаточна угода підписана: "Київстар" за 160 мільйонів доларів придбав Tabletki.ua

Оператор електронних комунікацій Kyivstar Group Ltd. (Київстар) підписав остаточну угоду та завершив транзакцію про придбання 100% акцій сервісу медичних товарів в Україн Tabletki.ua.

Kyivstar Group Ltd. (Київстар), оператор електронних комунікацій та перша українська компанія, що торгується на біржі Nasdaq, сьогодні підписав остаточну угоду та завершив транзакцію про придбання 100% акцій Tabletki.ua, говориться у пресрелізі.

Tabletki.ua – один з найпопулярніших цифрових сервісів медичних товарів в Україні, який дозволяє споживачам знаходити, порівнювати і бронювати ліки та інші товари в українських аптеках.

Згідно з неаудованою управлінською звітністю, станом на 30 вересня 2025 року Tabletki.ua продемонструвала показник LTM EBITDA на рівні 24 млн дол. США, а чистий прибуток за останні 12 місяців (LTM) склав 20 млн доларів США.

Узгоджена вартість угоди складає 160 млн доларів США та відповідає мультиплікатору "ціна/прибуток" (P/E) на рівні 8,0x, пояснили у компанії "Київстар".

Tabletki.ua спрощує доступ клієнтів до ліків та медичних товарів, продуктів харчування тощо, агрегуючи дані про наявність і ціни на лікарські засоби, медичні вироби та інші товари.

"Сервіс приєднується до портфеля цифрових послуг Київстар, який розширюється та вже включає медичну інформаційну систему Helsi, сервіс виклику авто й доставки Uklon, платформу кіно та телебачення Київстар ТБ, а також додаток Мій Київстар", – говориться у повідомленні.

"Ми зможемо поєднати успішний досвід Київстар у сфері управління та розвитку цифрового бізнесу з міцним фундаментом Tabletki.ua, щоб зробити цифрові медичні послуги доступнішими для ширшої аудиторії та забезпечити найкращу зручність для всіх", — зазначив Олександр Комаров, СЕО "Київстар".

Tabletki.ua співпрацюють з понад 14 000 аптек по всій Україні та за даними 2025 року забезпечували 14 мільйонів онлайн-замовлень щомісяця, що свідчить про те, що сервіс відіграє роль надійного інструмента щоденного обслуговування для українських сімей.

Загальна вартість товарів (GMV - gross merchandise value), заброньованих через платформу, склала 45 млрд грн (1 056 млн дол. США) за 2024 фінансовий рік і 57,3 млрд грн (1 191 млн дол. США) за останні 12 місяців (LTM), що закінчилися 30 вересня 2025 року.

Нагадаємо:

Раніше Антимонопольний комітет України надав дозвіл найбільшому мобільному оператору компанії "Київстар" на придбання сервісу з пошуку та бронювання ліків Tabletki.ua.

У листопаді минулого року АМКУ надав дозвіл найбільшому мобільному оператору "Київстар" на придбання контрольної частки в статутному капіталі виробника відновлюваної енергії "Санвін 11".

15 серпня 2025 року акції Kyivstar Group Ltd. почали торгуватися на американській біржі Nasdaq під тикером KYIV.

Наприкінці березня 2025 року мобільний оператор "Київстар" придбав 97% акцій українського сервісу з замовлення таксі та доставки Uklon за 155,2 млн доларів.