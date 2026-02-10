Курс євро оновить історичний рекорд щодо гривні
Фото: Getty Images
У середу, 11 лютого, офіційний курс євро до гривні збільшиться на 13 копійок до 51,25 грн і встановить новий рекорд (попередній був 30 січня - 51,24 грн).
Про це свідчить офіційний курс Нацбанку України.
Своєю чергою долар офіційно зросте на 7 копійок до 43,09 грн.
Офіційні курси на середу 11 лютого встановлено на такому рівні:
- 1 долар США – 43,09 грн (43,02 грн станом на 10 лютого);
- 1 євро – 51,25 грн (51,12 грн станом на 10 лютого).
Нагадаємо:
30 січня офіційний курс євро до гривні збільшився до 51,24 грн, що на 2 копійки більше, ніж попередній рекорд, встановлений 28 січня - 51,22 грн.