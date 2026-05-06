"Київстар" починає продавати Starlink бізнесу
Kyivstar Group LTD, материнська компанія ПрАТ "Київстар" — національного оператора електронних комунікацій України та частини VEON Group, отримала право офіційно продавати послуги Starlink задля підтримки українського бізнесу.
Сторони уклали нову угоду, яка дозволяє офіційно постачати комплекти та послуги високошвидкісного інтернету Starlink бізнесу, а також державним установам України (школам, університетам, лікарням тощо).
"Угода спрощує доступ українського бізнесу до інтернету та обладнання Starlink, їх можна буде замовити безпосередньо в "Київстар", – говориться у повідомленні.
Сервіс орієнтований на бізнес та держструктури, для яких критично важливий стабільний зв'язок.
Starlink — супутникова мережа у світі з тисячами супутників на низькій навколоземній орбіті, яка забезпечує широкосмуговий доступ до інтернету.
