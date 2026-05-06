"Київстар" починає продавати Starlink бізнесу

Андрій Муравський — 6 травня, 17:00
Kyivstar Group LTD, материнська компанія ПрАТ "Київстар" — національного оператора електронних комунікацій України та частини VEON Group, отримала право офіційно продавати послуги Starlink задля підтримки українського бізнесу.

Про це йдеться у повідомленні компанії "Київстар".

Сторони уклали нову угоду, яка дозволяє офіційно постачати комплекти та послуги високошвидкісного інтернету Starlink бізнесу, а також державним установам України (школам, університетам, лікарням тощо).

"Угода спрощує доступ українського бізнесу до інтернету та обладнання Starlink, їх можна буде замовити безпосередньо в "Київстар", – говориться у повідомленні.

Сервіс орієнтований на бізнес та держструктури, для яких критично важливий стабільний зв'язок.

Starlink — супутникова мережа у світі з тисячами супутників на низькій навколоземній орбіті, яка забезпечує широкосмуговий доступ до інтернету.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що мобільний оператор "Київстар" запускає відкрите тестування супутникового звʼязку Starlink Direct to Cell від SpaceX для усіх абонентів Київстар.

