"Київстар" переобрав раду директорів: до неї увійшов ексдержсекретар США Майк Помпео

На річних зборах акціонерів українського оператора зв'язку "Київстар" переобрали на новий термін всіх десять членів ради директорів.

Про це повідомляє компанія "Київстар".

Згідно з повідомленням, "Kyivstar Group Ltd.", материнська компанія АТ "Київстар" та частина групи "VEON", провела свою річну загальну зустріч акціонерів 2026 року у форматі телеконференції.

Під час річних загальних зборів акціонери компанії переобрали склад з десять чинних директорів "Київстар" для продовження виконання обов'язків у складі ради директорів.

Серед них – колишній держсекретар США Майк Помпео, ексгендиректор "Майкрософт Україна", ексзаступник глави Адміністрації України Дмитро Шимків, Сердар Четін,, Бетсі Коен иа інші.

Після річних загальних зборів новий склад правління провів своє перше засідання та переобрав Каана Терзіоглу головою правління.

