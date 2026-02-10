"Укрпошта" відтепер безкоштовно повертатиме посилки з-за кордону

"Укрпошта" скасувала плату за повернення міжнародних посилок, які не були отримані адресатом за кордоном – раніше це коштувало від 30 до 100 доларів.

Про це говориться у повідомленні на сайті "Укрпошти".

"Укрпошта" запровадила нові правила міжнародної доставки: відтепер усі міжнародні посилки, які не були отримані адресатом за кордоном, повертаються відправнику в Україну безкоштовно", – говориться у повідомленні.

Рішення стосується кожного, хто надсилає посилки за межі країни, і знімає один із найпоширеніших фінансових ризиків міжнародних відправлень.

"Йдеться про всі типові ситуації, що трапляються з доставкою за кордон: адресат не прийшов за посилкою, відмовився від отримання або доставка не відбулася з незалежних причин", – пояснили в "Укрпошті".

У таких випадках відправлення або все ж знаходить свого отримувача, або без додаткових витрат повертається власнику.

Раніше ж зворотна логістика могла коштувати експортеру в середньому 30–100 доларів залежно від ваги та країни призначення, зазначено у повідомленні.

Запровадити нові умови вдалося завдяки узгодженій роботі з міжнародними партнерами в межах Всесвітній поштовий союз, членом якого є "Укрпошта".

"Це дозволило переглянути підхід до зворотної логістики на міжнародному рівні та впровадити більш клієнтоорієнтовану модель для українських відправників", – пояснили у компанії.

Клієнтам у разі повернення посилки не доведеться платити вдруге. Для малого бізнесу та онлайн-продавців — менше фінансової невизначеності й більше впевненості під час роботи з іноземними замовленнями, де вартість логістики часто є вирішальною, зазначено у повідомленні.

"Українським бізнесам зараз важко: витрати на пальне для генераторів та опалення збільшуються, а конкуренція на світовому ринку зростає. Тому ми хочемо підтримати наших клієнтів і зробити так, щоб український експорт зростав", — заявив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

"Укрпошта" як член Всесвітнього поштового союзу здійснює доставку відправлень у понад 230 країн та територій світу, а партнерська мережа національних поштових операторів охоплює понад 660 тисяч відділень.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що "Укрпошта" поширює послуги "Дрібний пакет PRIME" ще на 24 країни, що дозволить українцям економити до 25 % на доставці невеликих пакунків до 2 кг.

Також повідомлялося, що "Укрпошта" з 1 жовтня знизила вартість дрібного відправлення Prime до Сполучених Штатів Америки.

Раніше "Укрпошта" презентувала оновлений бренд, який поступово з'являтиметься у нових сервісах, поштоматах та відділеннях.