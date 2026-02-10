На Харківщині ситуацію з енергетикою визнали надзвичайною регіонального рівня

Регіональна комісія з питань ТЕБ та НС ухвалила рішення про визнання обстановки, що склалася в енергетичній сфері Харківщини, надзвичайною ситуацією регіонального рівня.

Про це поінформував голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

"Також ініціюємо звернення до Кабінету Міністрів України щодо долучення Харківської області до урядового проєкту СвітлоДім", – заявив він.

Нагадаємо:

28 січня прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила про запуск програми "СвітлоДім" — програму підтримки багатоквартирних будинків для автономного електроживлення під час тривалих відключень.

У "Дії" стартував прийом заявок за програмою "СвітлоДім" із закупки генераторів багатоквартирними будинками.