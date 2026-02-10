В КМДА пояснили, хто з киян і як зможе отримати виплату 40 тисяч гривень

Отримати одноразову виплату 40 тис. грн зможе один із власників пошкодженого житла, інженерні мережі якого пошкоджені внаслідок ворожих атак.

Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації.

Підтримку надають у межах міської програми "Турбота. Назустріч киянам" для випадків, що сталися з 1 січня 2026 року.

"Ця допомога має підтримати родини, які після обстрілів зіткнулися з підтопленнями, поривами труб, відсутністю води чи тепла та вимушеними витратами на відновлення житла", – пояснюють в КМДА.

Зазначається, що додатково малозабезпечені кияни, які вже отримують державну соцдопомогу і також постраждали через обстріли, можуть розраховувати на ще одну одноразову виплату – у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Щоб отримати допомогу, потрібно подати заяву та документи:

паспорт і РНОКПП;

документ на право власності;

довідку про пошкодження мереж (від керуючої компанії, ОСББ або ЖБК);

банківські реквізити для перерахування коштів.

Подати документи можна: особисто: просп. Любомира Гузара, 7, каб. 116 або електронною поштою: [email protected].

Консультації: 0443665970.

Нагадаємо:

Напередодні міський голова Віталій Кличко повідомляв, що депутати мають ухвалити рішення щодо надання одноразової допомоги 40 000 гривень киянам, які опинилися в складних життєвих обставинах через пошкодження житла внаслідок аварії на інженерних мережах (водо- та теплопостачання).