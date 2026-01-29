Курс євро втретє за тиждень встановить історичний рекорд щодо гривні

У п'ятницю, 30 січня, офіційний курс євро до гривні збільшиться до 51,24 грн, що на 2 копійки більше, ніж попередній рекорд, встановлений 28 січня - 51,22 грн.

Про це свідчить офіційний курс Нацбанку України.

Своєю чергою офіційний курс долара до гривні збільшиться на 8 копійок до 42,84 грн.

Офіційні курси на п'ятницю 30 січня встановлено на такому рівні:

1 долар США – 42,84 грн (42,76 грн станом на 29 січня);

1 євро – 51,24 грн (51,22 грн станом на 29 січня).

Нагадаємо:

У понеділок, 26 січня, майже всі найбільші банки в Україні за чистими активами оновили свої курси валют і почали продавати готівковий євро за понад 51 гривню.

Попередні рекордні офіційні курс євро до гривні у січні були встановлені 8, 9, 13, 21, 27 та 28 січня.