Новини 16 жовтня: початок масованих ударів по енергетиці України, погіршений сценарій світла взимку

Про що сьогодні говорили?

Про атаки РФ. Начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов заявив, що російські війська розпочали масовані удари по енергетичних об'єктах України.

По опалення. У Києві розпочався опалювальний сезон, але поки теплопостачання у двох районах немає: тривають ремонти після ударів Росії по енергообʼєкту.

Про бронювання. В уряді запевняють, що при зміні системи бронювання не буде ніяких радикальних змін для критичних підприємств оборонного і енергетичного комплексу.

Про газ. 15 жовтня перші компанії продали близько 12,75 млн кубометрів природного газу на перших експортних торгах "Української енергетичної біржі" (УЕБ).

Про відключення світла. Російські удари по теплоелектростанціях, які мали працювати взимку, дещо погіршили зимові сценарії "Укренерго", але компанія не оцінює ситуацію як критичну.

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