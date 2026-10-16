У Києві розпочався опалювальний сезон, але не для всіх районів

У Києві розпочався опалювальний сезон, але поки теплопостачання у двох районах немає: тривають ремонти після ударів Росії по енергообʼєкту.

Про це інформує міський голова Києва Віталій Кличко.

"Відсьогодні, 16 жовтня, в екстремальних умовах через постійні обстріли, але розпочинаємо опалювальний сезон", – написав він у Телеграм.

Спочатку тепло з'явиться у закладах соціальної сфери (в лікарнях, школах, садочках тощо).

"Поки окрім частини Дніпровського та Дарницького районів, де значних пошкоджень нещодавно зазнав енергообʼєкт. Роботи з відновлення там тривають", – зауважив Кличко.

Підключення до тепла закладів соціальної сфери відбуватиметься за індивідуальними заявками їх керівників, додав столичний очільник.

Нагадаємо:

Раніше міський голова Києва Віталій Кличко розповів, що 2022 році у дві теплоенергоцентралі столиці, ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, поцілили 12 ракет та БпЛА, у 2023 – 7, у 2024 — жодна, у 2025 – 19, цього року – вже майже 50 ракет та дронів.

Президент Володимир Зеленський заявив, що рівень підготовки столиці за "планами стійкості" найнижчий, серед усіх регіонів країни. Через це він розпочав консультації щодо "безпекових та управлінських рішень".

Раніше Володимир Зеленський вже звинувачував міську владу Києва в повному невиконанні необхідних кроків щодо запровадження планів стійкості.

З початку осені у столиці неодноразово фактично зупинялась транспортна інфраструктура внаслідок російський атак. Зокрема 8 жовтня у Києві зупинилося метро через падіння напруги.

Очільник столиці Віталій Кличко наголосив, що Київ через посилення російських атак опинився в умовах, коли йдеться про виживання. Мешканцям із друзями або родичами за межами столиці радять розглянути тимчасовий переїзд.