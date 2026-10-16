Генштаб РФ заявив про початок масованих ударів по енергетиці України

Начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов заявив, що російські війська розпочали масовані удари по енергетичних об'єктах України.

Його заяву поширило російське державне пропагандистське агентство ТАСС.

За повідомленням агентства, Герасимов заявив, що війська РФ "приступили до масованих ударів по об'єктах енергетики України".

Ще 30 серпня Міноборони РФ оголосило про підготовку масованих атак на українську енергетику.

Нинішня заява Герасимова пролунала на тлі масштабних перебоїв з електропостачанням через російські обстріли, зокрема 16 жовтня в Рівному та довколишніх районах, а також серйозних пошкоджень мереж живлення Луцька.

Крім того, Укренерго після ударів РФ по теплоелектростанціях, які мали працювати взимку, дещо погіршило зимові сценарії, але компанія не оцінює ситуацію як критичну.

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Уранці 16 жовтня після російських атак нові знеструмлення зафіксували в Києві та восьми областях