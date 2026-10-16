Бронювання: Корецький каже, що радикальних змін для критичних підприємств не буде

В уряді запевняють, що при зміні системи бронювання не буде ніяких радикальних змін для критичних підприємств оборонного і енергетичного комплексу.

Про це на годині запитань до уряду у Верховній Раді заявив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

"Постанова в процесі опрацювання, вона обов'язково буде доопрацьована, ухвалена і оприлюднена. Ніякої зради там немає", – сказав Корецький

"Всі деталі будуть тоді, коли вони будуть оприлюднені, і прийняті всі відповідні рішення", – пообіцяв очільник уряду.

За його словами, те, що система мобілізації і бронювання підлягає вдосконаленню – це беззаперечний факт. Як і те, що Генштаб потребує військових.

"На жаль, зловживань багато. і продовжуються десятками тисяч зловживання", – зауважив Корецький, говорячи про працевлаштування людей на компанії зі 100-відсотковою квотою.

У той же час "немає за що переживати критичним підприємствам, які дійсно є критичними і для оборонного комплексу, і для енергетичного комплексу".

"Можу сказати з впевненістю, що для цих людей, для цих виробництв ніяких радикальних змін не буде", – запевнив він.

Нагадаємо:

Увечері 13 жовтня Кабмін ухвалив зміни до системи бронювання з п'ятиденним доопрацюванням. За даними співрозмовників ЕП в уряді, остаточний текст очікується не раніше 18 жовтня.

Частина народних депутатів з комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки закликали Кабінет міністрів скасувати свою оновлену постанову про бронювання.

НАЗК виявило три корупціогенні фактори у проєкті змін до правил бронювання працівників і рекомендувало його доопрацювати.