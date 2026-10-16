Україна продала газ за кордон вперше за час великої війни
15 жовтня перші компанії продали близько 12,75 млн кубометрів природного газу на перших експортних торгах "Української енергетичної біржі" (УЕБ).
Про це стало відомо з результатів торгів на біржі.
Ціни продажу становили 69-69,03 євро за МВт-год.
Найбільший обсяг реалізувало ПрАТ "Нафтогазвидобування" – близько 7,78 млн кубометрів. Решту ресурсу продали ТОВ "Нафтогаздія", ТОВ "Нафтогазгеорозвідка" та ТОВ "Косул". Всі 4 компанії входять до Групи ДТЕК.
Загалом вони продали близько 12,31 млн кубометрів газу.
Довідка. Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році уряд заборонив експортувати газ. Рішення уряду від 7 жовтня 2026 року знову дозволило експорт.
Усі 4 компанії початково виставили ресурс по 87 євро за МВт-год. Кінцеві ціни виявилися приблизно на 21% нижчими. Водночас вони були на 19% нижчими за останню зафіксовану ціну на нідерландському хабі TTF – 85,5 євро за МВт-год.
У гривнях ціна реалізованого ресурсу становить близько 37 тис. грн/тис. куб м. За даними ExPro, на українському ринку газ торгується по 19,6 тис. грн/тис. куб м, тобто експортна ціна на 89% перевищила внутрішню.
Постачання заплановане на кордоні з Польщею з 26 жовтня до 31 грудня. Для всіх лотів передбачена повна передоплата. Постачання відбудеться за умови отримання продавцями відповідних експортних ліцензій у Міністерстві економіки.
Нагадаємо:
Наприкінці серпня Україна накопичила газ, необхідний для базового сценарію проходження зими.
Ліміт продажу на експорт становить 15% від обсягу газу, переданого виробником до ГТС попереднього місяця, а взимку експортувати газ не можна.