В Укренерго погіршили сценарій на зиму після нових ударів РФ

Російські удари по теплоелектростанціях, які мали працювати взимку, дещо погіршили зимові сценарії "Укренерго", але компанія не оцінює ситуацію як критичну.

Про це голова правління "Укренерго" Віталій Зайченко розповів "Енергореформі", передає Інтерфакс-Україна.

"Уже гірше на поточний момент, тому що є влучання по ТЕС, які мали б бути готові до зими. Так, трохи гірше прогнозу, але не критично", – сказав він у кулуарах форуму "Енергія бізнесу 2026".

Зайченко закликав населення та бізнес продовжувати готувати власні джерела енергозабезпечення на випадок перебоїв у мережі. Підприємствам він також порадив оптимізувати споживання електроенергії, щоб ефективніше працювати під час обмежень.

На цьому ж заході керівник "Укренерго" повідомив, що атака 14 жовтня була однією з наймасованіших із початку повномасштабної війни по об'єктах компанії. Основними цілями стали електропідстанції, а першочерговим викликом для оператора — їхнє швидке відновлення.

Нагадаємо:

Уранці 16 жовтня після російської атаки нові знеструмлення зафіксували в Києві та восьми областях. У частині регіонів до кінця доби передбачені погодинні відключення обсягом до двох черг.