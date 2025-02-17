Запаси газу в сховищах рекордно низькі. Чи вистачить палива до весни?

Україна з труднощами, але пройде поточний опалювальний сезон. Які ризики існують та хто в цьому винен?

Останнім часом в медійному просторі дедалі частіше обговорюється питання критично низьких запасів газу в підземних сховищах України та пов’язаних з цим проблем з проходженням опалювального сезону.

Користуючись ситуацією, росіяни почали поширювати неправдиву інформацію про введення графіків відключення газу за аналогією з обмеженнями світла для населення. Такий сценарій Україні точно не загрожує. Попри це ситуація з газом складна, передусім – через масштабні обстріли інфраструктури ворогом.

Є питання і до стратегії "Нафтогазу" та Міністерства енергетики з накопичення запасів, яка на рівному місці може коштувати державі збитків на сотні мільйонів доларів. Хоча сам "Нафтогаз" постійно наголошує, що запасів блакитного палива в країні достатньо та опалювальному сезону нічого не загрожує.

Чи вистачить Україні запасів газу для проходження зими? Скільки держава переплатить через недбалість окремих керівників та чому до наступного осінньо-зимового періоду варто готуватися вже зараз?

Підготовка до зими

Після закінчення попереднього опалювального сезону уряд поставив перед "Нафтогазом" офіційний план: накопичити до наступної зими 13,2 млрд куб. м газу. Протягом 2024 року державна компанія регулярно звітувала, що закачування йде за планом і що поставлений план вона виконає.

При цьому вже колишній очільник "Нафтогазу" Олексій Чернишов не раз казав, що Україна планує покладатися передусім на газ власного видобутку, тому ресурс з країн Євросоюзу в травні-вересні компанія майже не імпортувала.

Саме в цей період вартість блакитного палива на євросоюзівському ринку була найнижча і коливалася в межах 300-350 дол. за тис. куб. м.

Паралельно навесні 2024 року росіяни посилили атаки на газові сховища України. Зокрема, вони намагалися зірвати підготовку до опалювального сезону, унеможлививши закачування палива в підземні сховища, та залякати іноземних трейдерів, які тримали в Україні значні обсяги ресурсу. На жаль, це їм вдалося.

Протягом 2024 року обсяги газу, який іноземні трейдери зберігали в українських сховищах, знизилися до мізерних. Хоча "Нафтогаз" заявляв про амбітні плани дозволити нерезидентам закачувати в підземні сховища 4 млрд куб. м газу. Ближче до початку опалювального сезону іноземці викачали з України майже все своє паливо, що ще більше вплинуло на наповненість українських сховищ.

Коли в жовтні стартував опалювальний сезон, у сховищах було 12,9 млрд куб. м газу, що трохи менше за озвучені раніше 13,2 млрд. Уже тоді експерти мали побоювання, що Україна може вийти із зими з майже порожніми сховищами.

Скільки запасів залишилося

Україна вже пройшла половину опалювального сезону і занепокоєння фахівців, на жаль, справдилися. На початку лютого запаси газу перетнули психологічну позначку 10% і опустилися нижче 3 млрд куб. м, свідчать дані Aggregated Gas Storage Inventory. Мова йде про обсяг палива, який фізично можна підняти з ПСГ.

Загальний же обсяг становить трохи більше 7,5 млрд куб. м, але він враховує 4,51 млрд куб. м так званого буферного газу, який завжди має залишатися в системі для її функціонування та безпечної експлуатації.

"Це історичний мінімум запасів не тільки на цю дату, а й за всі попередні зими. Наприклад, у кінці минулого опалювального сезону, 30 березня 2024 року, у ПСГ було більше газу, ніж зараз, коли попереду ще два холодні місяці", – розповідає колишній керівник "Оператора ГТС" Сергій Макогон.

Чи вистачить газу до кінця зими

Усе залежить від температури повітря, обсягів видобутку та споживання. За словами експертів, до кінця зими газу має вистачити, але є нюанс: переплати, яких можна було уникнути, купивши більше газу влітку за нижчими цінами.

"Газу ледь вистачає. У сховищах є десь 2,5 мільярда кубометрів, які можна підняти. Якщо ж суттєво позимніє, зросте споживання і будуть обстріли, то потрібно буде вживати додаткові заходи, щоб уникнути проблем", – каже Макогон.

Серед таких заходів – обмеження споживання промисловістю або закриття шкіл.

"Не думаю, що в нас будуть аварійні відключення міст, але можуть бути обмеження для промисловості. Це можливо і це нормальна відповідь на нестандартні ситуації. Упевнений, що Україна якось пройде цю зиму. Але потрібно проаналізувати ситуацію, що склалася із запасами газу, та оцінити діяльність керівництва і Міненерго, і "Нафтогазу", – додає Макогон.

За словами директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, ситуація напружена і кожен новий обстріл та нові ураження будуть створювати додаткові проблеми. "Попри це до кінця цієї зими газу нам вистачить. Особливо враховуючи той факт, що частина ТЕЦ уже переведена на мазут", – додає він.

За словами експерта з енергетичних питань Геннадія Рябцева, запасів вистачить, якщо виправдається прогноз Укргідрометцентру, згідно з яким середня температура в лютому коливатиметься між "мінус" 4 та "плюс" 2 градусами. Якщо температура опуститься нижче, то доведеться прикрутити кран промисловості.

На думку Рябцева, якби не похолодання в лютому та удари росіян по газовій інфраструктурі, можливо, ніхто б і не згадав про проблеми із запасами.

Останнім часом росіяни зосередилися на обстрілах газової інфраструктури, про що без зайвих деталей повідомляв "Нафтогаз". На початку минулого тижня були пошкоджені потужності компанії на Полтавщині, раніше – на Харківщині. Як відомо, левова частка вітчизняного видобутку розташована в цих двох областях.

З такою першопричиною проблем не погоджується Макогон.

"Зараз усе будуть списувати на війну та атаки ворога. Я не згоден з таким підходом. Передусім винне Міненерго, яке мало визначити необхідний запас газу і контролювати його рівень, а фізично створити запас повинен був "Нафтогаз".

Базові математичні розрахунки показували, що наявного запасу вистачить лише за умови теплої зими та повного відбору газу з ПСГ. Незрозуміло, чому "Нафтогаз" не імпортував газ влітку, коли ціна на нього впала до 300-350 доларів. Гроші в "Нафтогазу" були", – каже колишній керівник "Оператора ГТС".

Згідно з офіційною звітністю "Нафтогазу", його "готівка та залишки на рахунках" у березні 2024 року становили майже 89 млрд грн. Натомість НАК почав суттєвий імпорт газу посеред опалювального сезону, коли вартість палива на спотовому ринку зросла до рекордних рівнів і перевищувала 600 дол. за тис. куб. м.

"Заходити в зиму з такими запасами – дуже ризикована авантюра Міненерго і "Нафтогазу". За цю авантюру ми заплатимо дуже дорого. Через непродумані дії керівництва "Нафтогаз" неефективно витратить мільярди гривень на закупівлю газу, який він зараз купує вдвічі дорожче, ніж можна було купити влітку. Уже не рахуючи додаткові збитки для промисловості, яка буде вимушена тимчасово зупинити виробництво, якщо будуть введені обмеження", – каже Макогон.

Попереду – наступна зима

Прогнози опитаних ЕП учасників ринку та профільних експертів збіглися в тому, що Україна хоч і з проблемами, але пройде цей опалювальний сезон. Однак усі вони так само кажуть про проблеми під час підготовки до наступної зими.

"Мене більше турбує проходження не цієї зими, а наступної, бо це питання суттєво інтегроване з результатами обстрілів. Через них ми втратили дуже відчутну частку власного видобутку – близько 30%", – каже Харченко.

За його словами, з огляду на можливі проблеми з відновленням Україна не зможе заповнити сховища на 90% власним газом і його доведеться імпортувати.

"Є кілька оцінок щодо необхідного обсягу імпорту: від 3,5 до 4,5 мільярда кубів. Навіть якщо ціни в ЄС знизяться до 300-350 євро за тисячу кубів, усе одно мова йде про понад 1 мільярд доларів. Питання, де їх узяти, для мене абсолютно відкрите", – розповідає директор Центру дослідження енергетики.

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З ним погоджується і Макогон. "Щоб не повторювати попередніх помилок, треба створити достатній запас газу – не менше 14 мільярдів кубів. Оскільки Україна вийде з цієї зими з порожніми сховищами, то потрібно буде імпортувати десь 3 мільярди кубів. Починати імпорт газу потрібно вже з травня", – каже він.

Для цього, додає експерт, слід терміново шукати гроші і домовлятися із США або Катаром про постачання СПГ, бронювати СПГ-термінали і транспортні маршрути.

"Цієї зими не буде графіків відключень для населення. Не буде такого, що годину газ є, годину немає. Так воно не працює. Населення не вимикатимуть, у крайньому разі можуть обмежити промисловість. Якось пройдемо цю зиму. Катастрофи чи апокаліпсису не буде, але це буде дорого", – підсумував Макогон.