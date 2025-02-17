Запасы газа в хранилищах рекордно низкие. Хватит ли топлива до весны?

Украина с трудом, но пройдет текущий отопительный сезон. Какие риски существуют и кто в этом виноват?

В последнее время в медийном пространстве все чаще обсуждается вопрос критически низких запасов газа в подземных хранилищах Украины и связанных с этим проблем с прохождением отопительного сезона.

Пользуясь ситуацией, россияне начали распространять ложную информацию о введении графиков отключения газа по аналогии с ограничениями света для населения. Такой сценарий Украине точно не грозит. Несмотря на это ситуация с газом сложная, прежде всего - из-за масштабных обстрелов инфраструктуры врагом.

Есть вопросы и к стратегии "Нафтогаза" и Министерства энергетики по накоплению запасов, которая на ровном месте может стоить государству убытков на сотни миллионов долларов. Хотя сам "Нафтогаз" постоянно подчеркивает, что запасов голубого топлива в стране достаточно и отопительному сезону ничего не угрожает.

Хватит ли Украине запасов газа для прохождения зимы? Сколько государство переплатит из-за халатности отдельных руководителей и почему к следующему осенне-зимнему периоду стоит готовиться уже сейчас?

Подготовка к зиме

После окончания предыдущего отопительного сезона правительство поставило перед "Нафтогазом" официальный план: накопить к следующей зиме 13,2 млрд куб. м газа. В течение 2024 года государственная компания регулярно отчитывалась, что закачка идет по плану и что поставленный план она выполнит.

При этом уже бывший глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов не раз говорил, что Украина планирует полагаться прежде всего на газ собственной добычи, поэтому ресурс из стран Евросоюза в мае-сентябре компания почти не импортировала.

Именно в этот период стоимость голубого топлива на евросоюзовском рынке была самая низкая и колебалась в пределах 300-350 долл. за тыс. куб. м.

Параллельно весной 2024 года россияне усилили атаки на газовые хранилища Украины. В частности, они пытались сорвать подготовку к отопительному сезону, сделав невозможным закачку топлива в подземные хранилища, и запугать иностранных трейдеров, которые держали в Украине значительные объемы ресурса. К сожалению, это им удалось.

В течение 2024 года объемы газа, который иностранные трейдеры хранили в украинских хранилищах, снизились до мизерных. Хотя "Нафтогаз" заявлял об амбициозных планах разрешить нерезидентам закачивать в подземные хранилища 4 млрд куб. м газа. Ближе к началу отопительного сезона иностранцы выкачали из Украины почти все свое топливо, что еще больше повлияло на наполненность украинских хранилищ.

Когда в октябре стартовал отопительный сезон, в хранилищах было 12,9 млрд куб. м газа, что чуть меньше озвученных ранее 13,2 млрд. Уже тогда у экспертов были опасения, что Украина может выйти из зимы с почти пустыми хранилищами.

Сколько запасов осталось

Украина уже прошла половину отопительного сезона и беспокойства специалистов, к сожалению, оправдались. В начале февраля запасы газа пересекли психологическую отметку 10% и опустились ниже 3 млрд куб. м, свидетельствуют данные Aggregated Gas Storage Inventory. Речь идет об объеме топлива, который физически можно поднять из ПХГ.

Общий же объем составляет чуть более 7,5 млрд куб. м, но он учитывает 4,51 млрд куб. м так называемого буферного газа, который всегда должен оставаться в системе для ее функционирования и безопасной эксплуатации.

"Это исторический минимум запасов не только на эту дату, но и за все предыдущие зимы. Например, в конце прошлого отопительного сезона, 30 марта 2024 года, в ПХГ было больше газа, чем сейчас, когда впереди еще два холодных месяца", - рассказывает бывший руководитель "Оператора ГТС" Сергей Макогон.

Хватит ли газа до конца зимы

Все зависит от температуры воздуха, объемов добычи и потребления. По словам экспертов, до конца зимы газа должно хватить, но есть нюанс: переплаты, которых можно было избежать, купив больше газа летом по более низким ценам.

"Газа едва хватает. В хранилищах есть где-то 2,5 миллиарда кубометров, которые можно поднять. Если же существенно потеплеет, возрастет потребление и будут обстрелы, то нужно будет принимать дополнительные меры, чтобы избежать проблем", - говорит Макогон.

Среди таких мер - ограничение потребления промышленностью или закрытие школ.

"Не думаю, что у нас будут аварийные отключения городов, но могут быть ограничения для промышленности. Это возможно и это нормальный ответ на нестандартные ситуации. Уверен, что Украина как-то пройдет эту зиму. Но нужно проанализировать ситуацию, сложившуюся с запасами газа, и оценить деятельность руководства и Минэнерго, и "Нафтогаза", - добавляет Макогон.

По словам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, ситуация напряженная и каждый новый обстрел и новые поражения будут создавать дополнительные проблемы. "Несмотря на это до конца этой зимы газа нам хватит. Особенно учитывая тот факт, что часть ТЭЦ уже переведена на мазут", - добавляет он.

По словам эксперта по энергетическим вопросам Геннадия Рябцева, запасов хватит, если оправдается прогноз Укргидрометцентра, согласно которому средняя температура в феврале будет колебаться между "минус" 4 и "плюс" 2 градусами. Если температура опустится ниже, то придется прикрутить кран промышленности.

По мнению Рябцева, если бы не похолодание в феврале и удары россиян по газовой инфраструктуре, возможно, никто бы и не вспомнил о проблемах с запасами.

В последнее время россияне сосредоточились на обстрелах газовой инфраструктуры, о чем без лишних деталей сообщал "Нафтогаз". В начале прошлой недели были повреждены мощности компании на Полтавщине, ранее - на Харьковщине. Как известно, львиная доля отечественной добычи расположена в этих двух областях.

С такой первопричиной проблем не соглашается Макогон.

"Сейчас все будут списывать на войну и атаки врага. Я не согласен с таким подходом. Прежде всего виновато Минэнерго, которое должно было определить необходимый запас газа и контролировать его уровень, а физически создать запас должен был "Нафтогаз".

Базовые математические расчеты показывали, что имеющегося запаса хватит только при условии теплой зимы и полного отбора газа из ПХГ. Непонятно, почему "Нафтогаз" не импортировал газ летом, когда цена на него упала до 300-350 долларов. Деньги у "Нафтогаза" были", - говорит бывший руководитель "Оператора ГТС".

Согласно официальной отчетности "Нафтогаза", его "наличные и остатки на счетах" в марте 2024 года составляли почти 89 млрд грн. Зато НАК начал существенный импорт газа посреди отопительного сезона, когда стоимость топлива на спотовом рынке выросла до рекордных уровней и превышала 600 долл. за тыс. куб. м.

"Заходить в зиму с такими запасами - очень рискованная авантюра Минэнерго и "Нафтогаза". За эту авантюру мы заплатим очень дорого. Из-за непродуманных действий руководства "Нафтогаз" неэффективно потратит миллиарды гривен на закупку газа, который он сейчас покупает вдвое дороже, чем можно было купить летом. Уже не считая дополнительные убытки для промышленности, которая будет вынуждена временно остановить производство, если будут введены ограничения", - говорит Макогон.

Впереди - следующая зима

Прогнозы опрошенных ЭП участников рынка и профильных экспертов совпали в том, что Украина хоть и с проблемами, но пройдет этот отопительный сезон. Однако все они так же говорят о проблемах при подготовке к следующей зиме.

"Меня больше беспокоит прохождение не этой зимы, а следующей, потому что этот вопрос существенно интегрирован с результатами обстрелов. Из-за них мы потеряли очень ощутимую долю собственной добычи - около 30%", - говорит Харченко.

По его словам, учитывая возможные проблемы с восстановлением Украина не сможет заполнить хранилища на 90% собственным газом и его придется импортировать.

"Есть несколько оценок относительно необходимого объема импорта: от 3,5 до 4,5 миллиарда кубов. Даже если цены в ЕС снизятся до 300-350 евро за тысячу кубов, все равно речь идет о более чем 1 миллиарде долларов. Вопрос, где их взять, для меня абсолютно открыт", - рассказывает директор Центра исследования энергетики.

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С ним соглашается и Макогон. "Чтобы не повторять предыдущих ошибок, надо создать достаточный запас газа - не менее 14 миллиардов кубов. Поскольку Украина выйдет из этой зимы с пустыми хранилищами, то нужно будет импортировать где-то 3 миллиарда кубов. Начинать импорт газа нужно уже с мая", - говорит он.

Для этого, добавляет эксперт, следует срочно искать деньги и договариваться с США или Катаром о поставках СПГ, бронировать СПГ-терминалы и транспортные маршруты.

"Этой зимой не будет графиков отключений для населения. Не будет такого, что час газ есть, час нет. Так оно не работает. Население не будут отключать, в крайнем случае могут ограничить промышленность. Как-то пройдем эту зиму. Катастрофы или апокалипсиса не будет, но это будет дорого", - подытожил Макогон.