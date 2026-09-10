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Нафтогаз розпочинає відкритий конкурс на посаду голови

Володимир Тунік-Фриз — 10 вересня, 12:32
Нафтогаз розпочинає відкритий конкурс на посаду голови

Наглядова рада НАК "Нафтогаз" ухвалила рішення розпочати відкритий конкурс на посаду голови правління.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

До підготовки та проведення конкурсу залучать міжнародну компанію з пошуку керівників вищої ланки. Відбір відбуватиметься за підтримки та в координації з Європейським банком реконструкції та розвитку.

На час проведення конкурсу обов'язки голови правління виконуватиме Сергій Федоренко.

Нагадаємо:

10 вересня експремʼєр-міністерка Юлія Свириденко стала президенткою KSE Business School (Київська школа економіки). Їй пророкували посаду очільниці НАК "Нафтогаз".

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Нафтогаз розпочинає відкритий конкурс на посаду голови
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