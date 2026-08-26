Дві дочірні компанії Нафтогазу тимчасово очолить екстоппосадовець АРМА

Ігор Чулой стане в. о. директора двох "дочок" Нафтогазу

Група Нафтогаз призначила Ігоря Чулоя виконувачем обов'язків директора ТОВ "Нафтогаз Трейдинг" та виконувачем обов'язків директора ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України".

Про це повідомляє ExPro з посиланням на джерела. Дані аналітичної системи YouControl підтверджують цю інформацію.

ГПК "Нафтогаз Трейдинг" займається постачанням природного газу для великих споживачів, у тому числі для теплокомуненерго, виробників електроенергії, бюджетних та релігійних організацій. ГПК "Нафтогаз України" постачає природний газ для побутових споживачів.

Хто такий Чулой?

Ігор Чулой за освітою юрист. Він закінчив Запорізький інститут державного та муніципального управління за спеціальністю "Правознавство" у 2000 році.

Працював у податковій службі, у 2002-2012 рр. – на "Запоріжсталі", де пройшов шлях від провідного юрисконсульта до начальника бюро податкового супроводження юридичного відділу.

Надалі працював у приватному секторі, зокрема очолював підприємства будівельної галузі, а також займався адвокатською діяльністю.

У 2023 році Чулой перейшов до Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА), де спочатку працював у юридичному блоці, а згодом очолив Управління моніторингу ефективності менеджменту активів.

У вересні 2024 р. його призначили директором Департаменту менеджменту активів АРМА. На цій посаді він, зокрема, займався питаннями управління арештованими активами та контролю за роботою їх управителів.

Наприкінці 2025 року Чулой перейшов до Нафтогазу, де згодом очолив Департамент роботи з проблемною заборгованістю. На цій посаді він врегульовував стягував заборгованість підприємств перед Нафтогазом, представляючи компанію у відповідних угодах та судових процесах.

Нагадаємо:

У жовтні 2025 року Людмила Кіндер очолила ГПК "Нафтогаз України" та "Нафтогаз Трейдинг"

14 серпня вона очолила ТОВ "Газорозподільні мережі України" та залишила вакантною посаду директора "Нафтогаз Трейднингу" та "Нафтогазу України".