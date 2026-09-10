Росіяни атакували енергетику у трьох регіонах
Внаслідок російського масованого удару – на ранок є нові знеструмлення у трьох регіонах країни.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
Мова про: Чернігівську, Донецьку та Харківську області.
"Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже здійснюються відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів", – йдеться у повідомленні.
Споживання електроенергії зросло. Сьогодні, 10 вересня, станом на 09:30, його рівень був на 2,4% нижчим за попередній робочий день.
Енергетики просять перенести активне користування електроенергією на 11:00-15:00.
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