Росіяни атакували енергетику у трьох регіонах

Внаслідок російського масованого удару – на ранок є нові знеструмлення у трьох регіонах країни.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Мова про: Чернігівську, Донецьку та Харківську області.

"Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже здійснюються відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів", – йдеться у повідомленні.

Споживання електроенергії зросло. Сьогодні, 10 вересня, станом на 09:30, його рівень був на 2,4% нижчим за попередній робочий день.

Енергетики просять перенести активне користування електроенергією на 11:00-15:00.

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Київстар та Vodafone розпочинають тестування 5G в Одесі: технологія забезпечує значно вищу швидкості передачі даних порівняно з попередніми поколіннями мобільного зв'язку.