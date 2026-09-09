Росія та В’єтнам підписали угоду про стратегічний нафтовий резерв

Російська державна енергокомпанія "Зарубежнефть" підписала рамкову угоду про співпрацю з в'єтнамською "ПетроВ'єтнам" в рамках проєкту зі створення стратегічного нафтового резерву у В'єтнамі.

Про це пише Reuters.

Угоду підписали під час державного візиту в'єтнамського лідера То Лама до Росії.

Компанії не розкрили терміни реалізації проєкту та обсяги потенційного стратегічного нафтового резерву. Фінансові умови також не оприлюднили.

"Російська сторона запропонувала своїм партнерам розглянути ідею спільного створення стратегічних запасів пального у В'єтнамі", – заявив очільник Кремля Владімір Путін у коментарі після переговорів.

Співпраця в енергетичній сфері є одним із ключових напрямків відносин між РФ та В'єтнамом.

У березні прем'єр-міністр В'єтнаму Фам Мін Чін закликав "Зарубежнефть" збільшити інвестиції у В'єтнам та забезпечити довгострокові поставки нафти до країни.

У червні віцепрем'єр-міністр Росії Алєксандр Новак заявив, що Москва готова підтримати В'єтнам у створенні стратегічного нафтового резерву.

Нагадаємо:

У вересні 2025 року Росія та В'єтнам розробили схему ухилення від санкцій, яка дозволяє приховати платежі за угодами про купівлю озброєння.