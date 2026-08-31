Путін вшосте з початку війни попросить Сі Цзиньпіна запустити новий газопровід

Очільник Кремля Владімір Путін сподівається на особисту зустріч із головою КНР Сі Цзіньпіном, щоб переконати його погодити новий газопровід "Сила Сибіру-2".

Про це пише російське медіа The Moscow Times.

Від газопроводу Кремль очікує двократного зростання експорту газу до Китаю. Він обговорюється понад 10 років, а його будівництво планували розпочати ще два роки тому.

Тепер Путін хоче знову підняти цю тему на саміті ШОС у Бішкеку, де він зустрінеться з Сі вдруге з початку 2026 року. Очільник Кремля також зустрінеться з віцепрем'єром Держради КНР Діном Сюесяном, який з китайського боку очолює міжурядову комісію з енергетичного співробітництва.

Після початку великоївійни в Україні Путін відвідував Китай у лютому 2022-го, у жовтні 2023-го, у травні 2024-го, у вересні 2025-го та у травні 2026-го років.

За підсумками передостаннього візиту Путін оголосив, що газопровід проєктною потужністю 50 млрд куб. м. газу на рік узгоджено та підписано "юридично зобов'язувальний меморандум", а постачання газу до Китаю незабаром зростуть до 100 млрд кубометрів на рік.

Утім китайська сторона публічно так і не підтвердила його заяв. "Сила Сибіру-2" та газ не були згадані в жодному з 42 підписаних двосторонніх документів.

Кремль і Пекін так і не домовилися про головне – ціну газу. За словами джерел The Wall Street Journal, Китай вимагає її зниження до рівня, близького до внутрішньоросійського близько 50 дол. за тисячу кубометрів.

Це в 5 разів менше за поточну ціну для газопроводу "Сила Сибіру-1", запущеного у 2019 році, яка вже передбачає гігантську знижку: цьогоріч вона становить 258,8 дол. за тисячу кубометрів – на 39% менше, ніж платять інші закордонні клієнти "Газпрому" (близько 420,2 дол.).

Наступного року вартість газу для КНР знизиться ще більше – до 223,9 дол. за тисячу кубів, а знижка становитиме 34%.

Під час останнього візиту Путіна до Пекіна китайські чиновники попросили російську делегацію більше не порушувати питання "Сили Сибіру-2" доти, доки Москва не буде готова змінити цінові умови, повідомляли джерела WSJ.

Нагадаємо:

Росія у 2025 році втратила статус найбільшого експортера трубопровідного природного газу, поступившись Норвегії.

Після завершення візиту володаря Кремля Володимира Путіна до Китаю у травні акції російської державної енергокомпанії "Газпром" різко просіли, оскільки сторони не досягли домовленості щодо "Сили Сибіру-2".

Компанія могла втратити близько 100 млрд рублів внаслідок цього.