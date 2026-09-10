Дрони СБС за вересень вже уразили 34 енерговузли на окупованих територіях
Міністерство оборони
Протягом першого тижня вересня Сили безпілотних систем уразили 34 енерговузли у Криму, на півдні та сході інших тимчасово окупованих територій.
Про це повідомляє командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр).
Загалом протягом 2 місяців у дії операції "Кримський рубильник off" (06.07.26-09.09.26) уражено 37 енерговузли у Криму та інших частинах ТОТ.
Серед результативно відпрацьованих цілей Птахами СБС у перший тиждень вересня:
- Електропідстанція ПС 150 кВ "ЗРК", нп Мала Білозерка, Запорізька обл.
- ПС 150 кВ "Генічеська", нп Генічеськ, Херсонська обл.
- ПС 110 кВ "ДХМЗ-2", нп Донське, Донецька обл.
- ПС 110 кВ "Павлопільська", нп Орловське, Донецька обл.
- ПС 330 кВ "Першокостянтинівка", Херсонська обл.
- Тягова підстанція ТПС 150 кВ "Сокологірна", нп Розівка, Запорізька обл.
- Луганська ТЕС, нп Щастя, Луганська обл.
- ПС 330 кВ "Михайлівська", нп Сокологірськ, Луганська обл.
- Тягова підстанція ТПС 110 кВ "Волноваха-Тягова", нп Волноваха, Донецька обл.
- Тягова підстанція ТПС 110 кВ "Карань", нп Андріївка, Донецька обл.
- Тягова підстанція ТПС 110 кВ "Оленівка тягова", нп Оленівка, Донецька обл.
- Тягова підстанція ТПС 110 кВ "Кальчик-Тягова", нп Кальчик, Донецька обл.
- Газорозподільна станція ГРС "Нижньогірський", нп Нижньогірський, АР Крим.
- ГРС "Наташине", нп Наташине, АР Крим.
- ПС 110 кВ "Новотроїцька", нп Новотроїцьке, Донецька обл.
- ПС 110 кВ "Новоазовська", нп Новоазовськ, Донецька обл.
- ПС 220 кВ "Кіровська-220", нп Луганськ, Луганська обл.,
- Електропідстанція "Морська", нп Скадовськ, Херсонська обл.
- Електропідстанція ПС 150 кВ "Генічеська" (повторно), нп Генічеськ, Херсонська обл.
- ГРС "Євпаторія", нп Євпаторія, АР Крим
- Електропідстанція, нп Бутове, Луганська обл.
- Електропідстанція, нп Красний Кут, Луганська обл.,
- Електропідстанція, нп Рибинське, Донецька обл.
- ПС 330 кВ "Михайлівська" (повторно), нп Сокологірськ, Луганська обл.
- Електропідстанція, нп Кутейникове, Донецька обл.
- Електропідстанція, нп Луганськ, Луганська обл.
- Електропідстанція, нп Травневе, Луганська обл.
- Газорозподільна станція ГРС "Вересаєве", нп Вересаєве, АР Крим.
- ГРС "Дібрівка", нп Дібрівське, АР Крим.
- ГРС "Геройське", нп Червоне, АР Крим.
- ГРС "Первомайське", нп Упорне, АР Крим.
- ГРС "Колоски", нп Колоски, АР Крим.
- ГРС "Азовське", нп Майське, АР Крим.
- ГРС "Нижньогірськ", нп Нижньогірськ, АР Крим.
- Мобільні вогневі групи ворога
Нагадаємо:
В ніч на 10 вересня безпілотники атакували порт в російській Махачкалі, місцеві жителі повідомили про вибухи в місті.