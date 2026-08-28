Україна накопичила достатньо газу, щоб пройти зиму – Шмигаль

Україна накопичила газ, необхідний для базового сценарію проходження зими.

Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр – міністра енергетики Денис Шмигаль.

В українських підземних сховищах наразі накопичено 14,6 млрд куб. м газу. Це – цільовий показник наповненості ПСГ. Його досягли на місяць раніше від плану.

За такий результат Шмигаль подякував українським видобувним компаніям, "Оператору ГТС України", Нафтогазу та всім працівникам паливно-енергетичного комплексу.

"У частині запасів газу ми готові до осінньо-зимового періоду 2026/2027. Продовжуємо роботу за іншими напрямами", – написав міністр.

Нагадаємо:

Газові сховища ЄС можуть завершити сезон закачування заповненими лише на 76% – це загрожує найнижчим рівнем запасів перед зимою щонайменше з 2011 року та ризиком нових цінових стрибків.

З початку 2026 року росіяни атакували об'єкти Нафтогазу, зокрема об'єкти газовидобутку, понад 250 разів.