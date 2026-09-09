Ціни на газ у Європі сягнули максимуму з 2022 року

Європейські ціни на газ зросли до найвищих рівнів з 2022 року

Ціни на природний газ із доставкою в жовтні на нідерландському хабі TTF перевищили 80 євро за МВт-год., досягнувши найвищого рівня з грудня 2022 року.

Про це повідомляє ExPro з посиланням на дані біржі ICE.

Рівень у 80 євро на МВт-год. відповідає приблизно 985 дол. на тис. кубометрів, або 43 800 грн на тис. куб м (без ПДВ) чи 52 500 грн на тис. куб м з ПДВ.

Після короткочасного стрибка котирування скоригувалися: станом на 17:43 за Києвом жовтневий контракт торгувався на рівні 79,215 євро за МВт-год., що на 4,45% вище цін наприкінці попередньої доби.

Зростання відбувається на тлі нового загострення війни між США та Іраном на Близькому Сході. Нові удари посилюють ризики для відновлення постачання скрапленого природного газу (СПГ) з країн Перської затоки.

До початку війни через Ормузьку протоку проходило майже 20% світових вантажів СПГ. Обмеження судноплавства та пошкодження газової інфраструктури скоротили пропозицію на світовому ринку.

Додатковий тиск на ціни створюють низькі запаси перед опалювальним сезоном. За даними Gas Infrastructure Europe, сховища ЄС на ранок 8 вересня були заповнені приблизно на 67% проти майже 80% роком раніше.

Крім того, Європа конкурує з Азією за доступні партії СПГ. Літня спека в Азії збільшила попит на газ для виробництва електроенергії та сприяла перенаправленню СПГ танкерів на азійські ринки.

Це ускладнило накопичення запасів у європейських сховищах і підвищило залежність ЄС від поточного постачання взимку.

В Україні газ торгується у 2,4 раза дешевше, ніж у Європі, а ціни на українському ринку продовжують знижуватися: 9 вересня газ торгувався по 21 500 – 22 300 грн/тис. куб м (з ПДВ) залежно від ресурсу.

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Нагадаємо:

Глобальна боротьба за СПГ загрожує підготовці Європи до зими: зважаючи на складнощі із судноплавством через протоку Ормуз, Європа значно відстає від звичного темпу накопичення запасів, а азійські покупці швидко викуповують доступні вантажі СПГ.