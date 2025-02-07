Атаки РФ змушують Україну купувати дорогий газ у ЄС – Reuters

Російські ракетні атаки на українські державні газові активи змусили країну купувати дороге альтернативне паливо в Європейському Союзі.

Про це пише Bloomberg.

Авіаудари скоротили видобуток ключового виробника "Нафтогазу" на третину, і країні доведеться імпортувати близько 1 млрд кубометрів газу.

Хоча це менш як 1% від річного попиту Європи, це відбувається на ф'ючерсних біржових торгах, які наближаються до найвищого рівня за останні два роки на тлі занепокоєння з приводу поставок. Після того, як на початку цього року припинилися потоки російського газу через Україну, запаси газу в сховищах регіону стрімко вичерпалися.

Повідомляється, що у 2024 році Україна отримала 724 мільйони кубометрів газу з-за кордону, що є найнижчим рівнем з моменту початку ведення обліку. Близько третини було пізніше реекспортовано до західних сусідів, які використовували національні сховища.

Нафтогаз, який покриває близько 80% загального обсягу видобутку в країні, минулого року збільшив видобуток газу на 5% до 13,9 млрд кубометрів.

Цього тижня в Україну почали надходити додаткові обсяги газу, оскільки Словаччина відновила постачання через прикордонний пункт Будінце вперше з жовтня.

Запаси газу в сховищах достатні для стабільної роботи цієї зими, і ситуація перебуває під контролем, заявив головний виконавчий директор "Нафтогазу" Роман Чумак. За його словами, компанія імпортуватиме газ, "щоб бути готовою до всіх викликів війни".

Нагадаємо:

АТ "Укргазвидобування", що входить до Групи Нафтогаз, у 2024 році збільшило видобуток товарного газу до 13,9 млрд куб. м, порівнюючи з 13,2 млрд куб. м за підсумками 2023 року.

Вранці 15 січня Росія здійснила атаку по газовій інфраструктурі України.

За дев’ять місяців 2024 року Група Нафтогаз отримала чистий консолідований прибуток на 23,3 млрд грн. За аналогічний період минулого року цей показник становив 15,3 млрд грн.