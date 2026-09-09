Російський "Арктик СПГ-2" має рекордний видобуток на тлі розширення "тіньового флоту"

Російський проєкт "Арктик СПГ-2", щодо якого введено санкції, у липні та серпні видобував газ рекордними темпами, оскільки розширений "тіньовий флот" танкерів дозволяє збільшити експорт.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела.

За словами джерела видання, видобуток природного газу на об'єкті під керівництвом ПАТ "Новатек" у липні та серпні перевищив 27 мільйонів кубічних метрів на добу. Це майже вдвічі більше, ніж обсяг, видобутий у серпні 2025 року.

Таке нарощування обсягів, ймовірно, означає збільшення виробництва скрапленого природного газу, оскільки завод має більше танкерів для транспортування палива до Китаю – єдиного покупця його вантажів, на які накладено санкції.

Завод, розташований за Полярним колом, відіграє ключову роль у реалізації амбіцій Росії щодо потроєння виробництва СПГ. Західні санкції, введені після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, відтермінували досягнення цієї мети до 2030 року. У відповідь Росія сформувала "тіньовий флот".

За даними Bloomberg, що базуються на інформації про відстеження суден, "Арктик СПГ-2" наразі має щонайменше 20 суден, більшість із яких мають непрозору структуру власності. Для порівняння: наприкінці грудня їх було 11.

За даними, зібраними Bloomberg, експорт з цього об'єкта досяг історичних місячних максимумів – понад 500 000 тонн як у липні, так і в серпні. Згідно з конвертером на веб-сайті "Новатек", це становить приблизно 700 мільйонів кубічних метрів щомісяця.

Нагадаємо:

Другий новий російський танкер льодового класу для перевезення скрапленого природного газу, побудований у Росії, "Константин Посієт", вийшов із бухти Великий Камінь у Приморському краї та взяв курс на Північний морський шлях.