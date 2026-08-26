Росія обстріляла об’єкти "Газмереж" на Харківщині і Чернігівщині

Росіяни знову обстріляли "Газорозподільчі мережі України" у Харківській та Чернігівській областях.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Внаслідок обстрілу пошкоджено один з об'єктів компанії на Чернігівщині. На Харківщині під ворожий удар потрапила аварійна бригада.

Працівники саме прямували на виклик, щоб локалізувати аварію на газовій інфраструктурі. Слюсар у складі бригади зазнав осколкових поранень.

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Директорка "Газмереж" Людмила Кіндер зазначила, що зараз він перебуває в лікарні під наглядом медиків.

Це не перший випадок, коли Росія атакує газорозподільну інфраструктуру та людей, які забезпечують її роботу і відновлення після обстрілів.

Нагадаємо:

14 серпня "Газорозподільні мережі України" очолила Людмила Кіндер, її кандидатуру на посаду голови правління за результатами відкритого конкурсу затвердила Наглядова рада компанії.