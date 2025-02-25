Три роки під російськими ударами. Як українська енергетика переживає чергову зиму?

Третій рік поспіль українська енергетика перебуває під постійними атаками російських дронів та ракет.

За цей час галузь пережила десятки масштабних обстрілів, окупацію 18 гігаватів генерації та руйнування або пошкодження ще понад 10 гігаватів. Для порівняння: це еквівалент споживання Нідерландів або Фінляндії.

З позитивних новин: прогнози експертів про "20 годин без світла на добу" не справдилися. Уже на цих вихідних настане календарна весна, а синоптики обіцяють потепління.

З поганого: ніхто не скасовував загрозу нових обстрілів, а опалювальний сезон в Україні не завершується 1 березня. До його закінчення залишився в кращому випадку місяць, а можливо, й більше.

Ситуація в електроенергетиці та газовому секторі залишається вкрай складною, проте катастрофи чи апокаліпсису вже точно не буде. Як вдалося вистояти?

Що з електроенергією

З жовтня 2022 року російська армія завдала понад тисячу ударів по об'єктах української енергетичної інфраструктури. Сотні шахедів та десятки ракет досі регулярно летять по українських електростанціях та розподільчих мережах різних областей.

Утім, попри постійні атаки та апокаліптичні прогнози енергетичних експертів та іноземних медіа про "20 годин без світла на добу", Україна проходить зиму більш-менш стабільно.

Навіть під час лютневого зниження температури повітря енергосистемі вдалося уникнути масштабних відключень споживачів. Регулярними в останній місяць зими стали обмеження для промисловості та бізнесу, але населення цього майже не відчуло. Виняток – короткострокові аварійні відключення в окремих областях через обстріли ворога та морозну погоду.

Завдяки чому вдалося уникнути багатогодинних відключень? Експерти та учасники ринку вважають, що на руку зіграв збіг кількох чинників.

По-перше, Україна підготувалася до опалювального сезону. За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, за 2024 рік енергетики відновили близько 4 ГВт потужностей пошкоджених теплових та гідроелектростанцій.

По-друге, покращилася протиповітряна оборона, що добре відчувалося під час більшості останніх атак. Утім, цього недостатньо.

Як розповів президент Володимир Зеленський, для повного захисту енергетики Україні потрібно ще 20 систем Patriot. "Якщо не захистити розподільчі пристрої АЕС, то ми можемо втратити ще 4-5 ГВт генерації", – наголошував він. За такого сценарію відключень по 20 годин на добу не уникнути.

По-третє, на боці українців уже третій рік поспіль переважно сприятлива погода. Хоча в лютому в окремих регіонах температура повітря опускалася навіть до мінус 20 градусів, такі періоди тривали недовго. Це одразу відчували споживачі: через обмеження для промисловості та бізнесу і нетривалі аварійні вимкнення в кількох регіонах.

Важливим чинником у проходженні зими, як і в попередні роки, залишається імпорт електроенергії з країн Євросоюзу. З 1 грудня 2024 року ENTSO-E збільшила можливості для імпорту з 1 700 МВт до 2 100 МВт.

Додатково Україна в разі потреби гарантовано може отримувати до 250 МВт у режимі аварійної допомоги.

У 2024 році Україна збільшила імпорт електроенергії більш ніж уп'ятеро до 4,4 млн МВт-год. Найбільше – з Угорщини (39%), Словаччини (23%) та Румунії (18%).

Упродовж більшої частини зими можливості імпорту з ЄС використовувалися менше, ніж на 50%, тож запас міцності залишався.

Усі ці чинники дозволили енергосистемі залишатися цілісною та уникати багатогодинних відключень споживачів.

Газовий ринок: катастрофи не буде

Хоча газові об’єкти України перебувають під ворожими обстрілами ледь не з першого дня великої війни, найбільше руйнувань вони зазнали саме у 2024-2025 роках. Спочатку ворог системно атакував газові сховища на заході країни, а згодом перейшов до обʼєктів видобутку на сході та в центрі.

Концентровані обстріли "підземок" почалися з весни 2024 року. Співрозмовники ЕП на газовому ринку назвали дві основні цілі російських обстрілів.

Перша – зірвати підготовку України до опалювального сезону, унеможлививши закачування газу в сховища.

Друга – налякати іноземних трейдерів, щоб ті відмовилися зберігати газ в Україні. Останнє у ворога, на жаль, вийшло. Якщо до початку минулого осінньо-зимового періоду нерезиденти тримали в українських сховищах 2,5 млрд куб. м газу, то у 2024 році цей обсяг знизився майже до нуля.

Після Нового року удари по об’єктах видобутку газу суттєво посилилися. За цей час ворог не раз обстрілював потужності "Нафтогазу" в Харківській та Полтавській областях. В останній постраждав і об'єкт газовидобутку ДТЕК Ріната Ахметова. Як відомо, левова частка вітчизняного видобутку газу розташована в цих двох областях.

Наслідком атак стала втрата Україною близько 40% власного видобутку. Чи вистачить газу до кінця опалювального сезону? За словами співрозмовників ЕП в газовій галузі, усе буде залежати від температури повітря, обсягів видобутку та споживання.

До того ж для покриття дефіциту через обстріли в лютому-березні Україна планує додатково імпортувати близько 800 млн куб. м газу. Щоправда, за цей ресурс доведеться суттєво переплатити, оскільки ціни на газ у Євросоюзі зараз стабільно перевищують 500 дол. за тис. куб. м, тоді як влітку вони становили 300-350 дол.

За словами експертів, до кінця опалювального сезону газу має вистачити. Якщо ж суттєво впаде температура, зросте споживання і будуть нові руйнування, то доведеться обмежити споживання промисловістю або закрити школи та дитсадки.

Також імовірно, що цей опалювальний сезон завершиться раніше. Якщо до війни це зазвичай відбувалося 15 квітня, то цьогоріч з метою економії палива тепло можуть вимкнути в кінці березня.

Головне, що графіки відключень газу, про які ворог активно поширює фейки, Україні не загрожують. Катастрофи чи апокаліпсису в газовій сфері не буде.

Ринок пального: усе стабільно

Якщо цілеспрямоване знищення електроенергетичної інфраструктури почалося восени 2022 року, то атаки на нафтопереробні заводи та нафтобази – з першого дня вторгнення.

Через миттєву втрату постачання пального з Росії та Білорусі українському ринку нафтопродуктів довелося терміново шукати заміну понад 90% імпорту дизпального та близько 50% бензину.

У травні 2022 року Україну охопила масштабна криза з кілометровими чергами на заправках та обмеженнями по 10-20 літрів пального в один бак. Утім, за рекордно короткий термін країна повністю переорієнтувалася на постачання з країн Євросоюзу.

Спочатку пальне везли за будь-яку ціну, а коли кризу вдалося подолати, мережі почали знижувати його вартість. Згодом ситуацію вдалося стабілізувати і на третю річницю великої війни ринок виглядає найбільш упевнено.

"Дійсно нафтопродуктовий сегмент енергетичного ринку виглядає сьогодні найбільш стабільно. У нас не те щоб дефіцит, у нас перманентний профіцит пального на ринку. Особливо це відчувається в гуртовому сегменті, де останній рік йде робота майже без націнки", – розповів директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн.

За його словами, пального в Україні дуже багато, сформована диверсифікована система постачання – нафтопродукти стабільно надходять залізницею та автомобільним транспортом.

З позитивного – наразі скорочується кількість джерел постачання та фактично зникли спекулятивні націнки для України.

"Якщо у 2022-23 роках трейдери "вигрібали" все, що було на ринку, щоб привезти пальне, то з минулого року ситуація змінилась. Ринок почав обирати найбільш привабливі напрямки і везти найбільш вигідні пропозиції.

Якщо в розпал попиту у 2022 році іноді націнка для українських трейдерів становила 100% від ціни, то зараз цього немає і ми маємо найменшу вартість, яка тільки може бути в цих умовах", – додає експерт.

Що буде з цінами в найближчі один-два місяці? По вартості пального в Україні поки нічого особливо не передбачається, все буде залежати від світових цін на нафту.

"Трамп неодноразово акцентував на бажанні знизити ціни на нафту і в принципі це реально зробити. Якщо вартість бареля впаде до 60-65 доларів, то у нас ціна знизиться на 7-8 грн. Але для нас ключове, що Росія буде отримувати менше грошей від власного експорту, що впливатиме на її спроможність вести війну проти України", – підсумував Куюн.