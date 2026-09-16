Дрони зупинили у Росії два НПЗ "Роснефти"

Сизранський і Саратовський нафтопереробні заводи "Роснефти" припинили переробку нафти після атак безпілотників.

Про це пише агентство Reuters з посиланням на три джерела в галузі.

На Сизранському заводі пошкоджено кілька об'єктів, зокрема головну установку первинної переробки нафти CDU-6 потужністю 17,1 тис. тонн на добу. На неї припадає близько 71% потужності підприємства, а ремонт може тривати щонайменше місяць.

Друга установка CDU-5 потужністю 7,1 тис. тонн на добу, яка забезпечує решту 29% переробки, на момент нового удару вже перебувала в ремонті після попередньої атаки у липні.

Саратовський НПЗ також не встиг відновити стабільну роботу. Завод зупинявся 8 вересня через пошкодження обладнання та пожежі після удару дронів і готувався відновити переробку 10-11 вересня, однак знову зазнав атаки. У серпні підприємство вже простоювало кілька тижнів.

Проєктна потужність Сизранського НПЗ становить 8,5 млн тонн нафти на рік, Саратовського — 7 млн тонн. Разом заводи здатні переробляти близько 15,5 млн тонн на рік.

Нагадаємо:

Наприкінці серпня Росії бракувало третини бензину після ударів по НПЗ. Власне виробництво забезпечувало близько 70% літнього попиту, а разом з імпортом — 85%.

У липні Сили оборони повідомляли про ураження Сизранського НПЗ.