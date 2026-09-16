Рада підтримала повне перезавантаження енергетичного регулятора

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт щодо посилення незалежності НКРЕКП.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Законопроєкт #14282 про перезавантаження та посилення незалежності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг прийнято за основу, за це проголосувало 249 народних депутата.

"Закон передбачає перезавантаження всіх членів регулятора. Вітаю першого автора законопроєкту Максима Хлапука з перемогою", – написав співавтор законопроєкту у Телеграм.

До другого читання процедура буде покращена, пообіцяв він.

Документ пропонує удосконалити конкурсний відбір членів регулятора шляхом залучення у цей процес представників Єврокомісії та енергетичного співтовариства, покращення процедури оцінювання, прозорості оцінювання кандидатів. Прийняття цього законопроєкту є вимогою Меморандуму з МВФ, а також передбачене програмою Ukraine Facility.

Нагадаємо:

Раніше на зустрічі з місією Міжнародного валютного фонду в Києві основною темою розмови було те, що отримання наступного траншу перебуває під ризиком через недостатній прогрес України в ухваленні ключових законопроєктів. Рада має, зокрема, ухвалити зміни до закону про незалежність НКРЕКП і вдосконалення процедур призначення.

У Верховній Раді 8 грудня 2025 року зареєстрували комплексний законопроєкт (14282) щодо змін в роботі Національної комісії з питань енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП). Заступник голови енергетичного комітету ВР Андрій Жупанин, назвав це кроком до перезавантаження в енергосекторі у звʼязку з Міндічгейтом. Запропоновано ротацію всіх діючих членів комісії в три етапи.