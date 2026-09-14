Росія тимчасово зупинить постачання газу до Вірменії
Поставки природного газу з Росії до Вірменії тимчасово призупинять через нібито планово-профілактичні та ремонтні роботи на території РФ.
Про це повідомили в "Газпром Вірменія", передає російське медіа Meduza.
Роботи проводитимуться на магістральному газопроводі "Північний Кавказ – Закавказзя" в РФ, постачання зупинять з 15 по 25 вересня.
У компанії заявили, що протягом цього періоду "безперебійне та надійне газопостачання споживачів республіки здійснюватиметься без обмежень" за рахунок внутрішніх резервів та додаткових обсягів поставок природного газу з Ірану.
Нагадаємо:
Ще у травні Росія заявила, що може в односторонньому порядку призупинити або денонсувати угоду про безмитне постачання газу і нафтопродуктів до Вірменії, якщо Єреван продовжить курс на зближення з Євросоюзом.