Суд зобов’язав РФ заплатити компанії з Харкова 12 мільйонів за знищену базу скрапленого газу

Господарський суд Одеської області зобов'язав Російську Федерацію виплатити ТОВ "Вілле Форте Україна" 288 тис. дол. (12,19 млн грн) збитків за знищення бази зберігання скрапленого газу в Одеській області внаслідок російської атаки.

Про це свідчить рішення суду.

Йдеться про підземну базу зберігання скрапленого вуглеводневого газу в селі Стара Некрасівка Ізмаїльського району Одеської області, неподалік Дунаю та кордону з Румунією.

16 липня 2025 року на території підприємства сталася масштабна пожежа після російського дронового обстрілу.

Внаслідок атаки було знищено 11,4 тонни скрапленого вуглеводневого газу, що зберігався на базі. Також пошкоджено або знищено інше рухоме майно, обладнання, оргтехніку та устаткування, необхідні для роботи комплексу зі зберігання та перевалки енергоносіїв.

Розмір завданих збитків визначило ТОВ "УСК-Консалтинг". Згідно з висновком оцінювача, вони складаються з:

3,48 млн грн (82,4 тис. дол.) реальних збитків від знищення та пошкодження нерухомого і рухомого майна;

3,48 млн грн (82,4 тис. дол.) витрат, необхідних для відновлення пошкодженого майна;

5,12 млн грн (123,4 тис. дол.) упущеної вигоди через неможливість продовжувати господарську діяльність.

Загальна сума заявлених та стягнутих судом збитків становить 288 тис. дол., або 12,19 млн грн.

Суд дійшов висновку, що компанія довела наявність повного складу цивільного правопорушення та причинно-наслідковий зв'язок між діями РФ і завданою шкодою.

Відповідачем у справі виступала Російська Федерація в особі Міністерства юстиції РФ.

ТОВ "Вілле Форте Україна" зареєстроване у Харкові. Засновник – Олексій Абрамічев, керівник – Олександр Редванський.

Компанія є оператором комплексів зі зберігання та перевалки скрапленого вуглеводневого газу. За власним визначенням, "Вілле Форте Україна" працює над розвитком українського ринку скрапленого газу та судноплавства, зокрема на Дунаї.

Нагадаємо:

Господарський суд Києва вирішив стягнути з Російської Федерації на користь фізичної особи-підприємиці Марини Баранової 1,88 млн дол. (57,5 млн грн) збитків за втрату нерухомого майна (туристичного притулку) у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області.