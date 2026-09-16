Уряд обговорює часткове відновлення експорту газу – ЗМІ

Уряд України повернувся до розгляду питання щодо часткового відкриття експорту природного газу українського видобутку.

Про це пише ExPro, посилаючись на джерела на ринку.

На початку місяця Кабмін припинив розгляд питання, перенісши його на весну 2027 року, нагадує профільне медіа.

Подальше збільшення розриву між цінами на газ в Україні та Європі, а також потреба у валютній виручці призвели до відновлення розгляду цього питання.

У середині вересня газ в Україні торгується у 2,5 раза дешевше, ніж у Європі. Ціни на європейських хабах ростуть під впливом низьких запасів у сховищах та війни на Близькому Сході, у той час як ціни на внутрішньому ринку знижуються.

Україна наприкінці серпня досягла офіційної цілі із заповнення сховищ перед опалювальним сезоном, накопичивши 14,6 млрд куб м.

У вересні закачування газу до сховищ продовжується, а запаси в ПСГ досягли 15,25 млрд куб м, чого за оцінками уряду вистачить для проходження зими.

Споживання природного газу в Україні помітно знизилося, зокрема промисловими підприємствами, що пов'язано з російськими обстрілами самих промислових об'єктів, а також портової інфраструктури, що ускладнює експорт виробленої продукції, зазначає видання.

За словами учасників ринку, часткове відновлення експорту газу внутрішнього видобутку може допомогти видобувним компаніям отримати додаткові кошти, необхідні в тому числі для відновлення пошкоджених внаслідок російських ударів об'єктів, а також для захисту газовидобувних активів.

Уряд мав намір відновити експорт до 15% газу внутрішнього видобутку. За оцінками ExPro це може становити 250-260 млн куб м газу на місяць.

Газ для експорту мали продавати через спеціальні аукціони на "Українській енергетичній біржі", а при загрозі енергетичній безпеці експорт газу могли оперативно закрити.

Наразі офіційного рішення Кабміну щодо відновлення експорту газу українського видобутку немає, тому експорт залишається під забороною.

Нагадаємо:

Україна накопичила газ, необхідний для базового сценарію проходження зими, повідомив перший віцепрем'єр-міністр – міністра енергетики Денис Шмигаль.

Газові сховища ЄС можуть завершити сезон закачування заповненими лише на 76% – це загрожує найнижчим рівнем запасів перед зимою щонайменше з 2011 року та ризиком нових цінових стрибків.