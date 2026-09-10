Дрони України однією атакою підняли ціни на газ у Європі до рекорду з 2023 року

Українські дрони вперше вдарили по газових об'єктах у російській Арктиці, після чого біржові ціни на газ у Європі піднялися вище 80 євро за мегават-годину уперше більш ніж за три роки.

Про це пише Bloomberg.

У середу Сили спеціальних операцій уразили два заводи в Ямало-Ненецькому автономному окрузі, які переробляють газовий конденсат у нафтопродукти — у Новому Уренгої та Пуровський ЗПК. Дрони подолали понад 3200 кілометрів. Компанія Fire Point, яка виробляє FP-1, назвала це рекордом дальності для ударних безпілотників, а в ССО заявили, що дрони зайшли в тил, який "донині вважався абсолютно безпечним".

Ринок відреагував, бо на Ямалі видобувають близько 80% російського газу, і Європа досі купує звідти великі обсяги скрапленого газу.

З 1 січня продукція заводу "Ямал СПГ" підпаде під заборону імпорту в ЄС, але до того часу вантажі можуть іти в Європу без обмежень.

Попри скорочення після 2022 року, російський газ досі покриває близько 10% потреб Європи. Половина цього обсягу йде як СПГ, решта — "Турецьким потоком" через Чорне море до Південно-Східної Європи.

Нагадаємо:

Росія втратила близько 40% експортних потужностей нафти, а удари по НПЗ спричинили дефіцит пального.

Нафтові доходи Росії у серпні опустилися до шестимісячного мінімуму через здешевлення Urals.