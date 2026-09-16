Уряд хоче спрямувати майже 100 мільярдів на енергетику у 2027 році

У проєкті державного бюджету на 2027 рік на енергетику передбачили майже 100 млрд грн, з яких 60 млрд грн мають спрямувати на захист і відновлення енергооб'єктів та розвиток розподіленої газової генерації.

Про це повідомило Міненерго.

Ще 8,8 млрд грн становлять кошти міжнародних партнерів на розвиток "Укренерго", "Укрнафти" та "Укргідроенерго". Їх планують використати для збільшення потужностей та інтеграції України в енергетичні ринки й енергосистему ЄС.

Понад 2,6 млрд грн заклали на грантові проєкти для бізнесу та житлового фонду, спрямовані на підвищення енергоефективності та енергетичної безпеки.

На утримання Чорнобильської АЕС передбачили 3,2 млрд грн, на вугільну галузь, зокрема зарплати шахтарям, — 2,1 млрд грн. Ще 700 млн грн мають піти на доплати енергетикам, залученим до аварійно-відновлювальних робіт.

В урядовому огляді проєкту бюджету зазначається, що до загального обсягу підтримки енергосектору також зарахували можливий ресурс енергетичних держкомпаній від зниження нормативу сплати дивідендів. У 2026 році такий ресурс становив 19,5 млрд грн.

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Нагадаємо:

У серпні Шмигаль повідомляв, що в Україні відремонтували 4,8 ГВт генерувальних потужностей, завершили близько 200 споруд другого рівня захисту, а обсяг розподіленої газової генерації сягнув 1,8 ГВт.

У червні уряд заявляв про намір відновити та збудувати до зими понад 10 ГВт генерації.