Аварія залишила без світла десятки тисяч жителів Кривого Рогу

У Кривому Розі через аварію на підстанції без електроенергії залишилися понад 56 тисяч абонентів.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Більшість споживачів уже підключили за резервними схемами. Майже 20 тисяч абонентів наразі отримують електроенергію за графіками.

Енергетики планують відновити штатне електропостачання до кінця дня.

Нагадаємо:

Внаслідок російського масованого удару – на ранок 16 вересня були нові знеструмлення у шести регіонах країни.