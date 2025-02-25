Три года под российскими ударами. Как украинская энергетика переживает очередную зиму?

Третий год подряд украинская энергетика находится под постоянными атаками российских дронов и ракет.

За это время отрасль пережила десятки масштабных обстрелов, оккупацию 18 гигаватт генерации и разрушение или повреждение еще более 10 гигаватт. Для сравнения - это эквивалент потребления таких стран как Нидерланды или Финляндия.

Из позитивных новостей - прогнозы экспертов о "20 часах без света в сутки" не оправдались. Уже на этих выходных наступит календарная весна, а синоптики обещают потепление.

Из плохого - никто не отменял угрозу новых обстрелов, а отопительный сезон в Украине не завершается 1 марта. До его окончания остался в лучшем случае месяц, а возможно и больше.

Ситуация в электроэнергетике и газовом секторе остается крайне сложной, однако катастрофы или апокалипсиса уже точно не будет. Как удалось выстоять?

Что с электроэнергией

Начиная с октября 2022 года российская армия нанесла более тысячи ударов по объектам украинской энергетической инфраструктуры. Сотни "шахедов" и десятки ракет до сих пор регулярно летят по украинским электростанциям и распределительным сетям различных областей.

Впрочем, несмотря на постоянные атаки и апокалиптические прогнозы от энергетических экспертов и иностранных медиа о "20 часах без света в сутки", Украина проходит эту зиму более-менее стабильно.

И даже во время февральского снижения температуры воздуха энергосистеме удалось избежать масштабных отключений потребителей. Регулярными в последний месяц зимы стали ограничения для промышленности и бизнеса, но население этого почти не почувствовало. Если не считать краткосрочные аварийные отключения в отдельных областях из-за обстрелов врага и морозной погоды.

Благодаря чему удалось избежать многочасовых отключений? Профильные эксперты и участники рынка считают, что на руку сыграло совпадение нескольких факторов.

Во-первых, Украина подготовилась к отопительному сезону. По словам премьера Дениса Шмыгаля, за 2024 год восстановили около 4 ГВт мощностей поврежденных тепловых и гидроэлектростанций.

Во-вторых, улучшилась противовоздушная оборона, что хорошо чувствовалось во время большинства последних атак. Впрочем, этого все еще недостаточно.

Как рассказал президент Владимир Зеленский, для полной защиты энергетики Украине нужны еще 20 систем Patriot. "Если не защитить распределительные устройства АЭС, то мы можем потерять еще 4-5 ГВт генерации", - подчеркивал он. При таком сценарии отключений по 20 часов в сутки не избежать.

В-третьих, преимущественно благоприятная погода, которая уже третий год подряд на стороне украинцев. Несмотря на то, что в феврале в отдельных регионах температура воздуха опускалась даже до "минус" 20 градусов Цельсия, такие периоды длились недолго. Хотя это сразу чувствовали потребители: из-за ограничений для промышленности и бизнеса, а также непродолжительных аварийных отключений в нескольких регионах.

Важным фактором в прохождении зимы, как и в прошлые годы, остается импорт электроэнергии из стран Евросоюза. С 1 декабря 2024 года ENTSO-E увеличила возможности для импорта с 1700 МВт до 2100 МВт.

Дополнительно Украина, в случае необходимости, гарантированно может получать до 250 МВт в режиме аварийной помощи.

В прошлом году наша страна увеличила импорт электроэнергии более чем в пять раз - до 4,4 млн МВт-ч. Больше всего шло из Венгрии (39%), Словакии (23%) и Румынии (18%).

Несмотря на это, большую часть этой зимы возможности для импорта из Евросоюза использовались даже меньше, чем наполовину. Поэтому определенный запас прочности оставался.

Все эти факторы вместе и позволили украинской энергосистеме остаться целостной и избежать многочасовых отключений потребителей.

Газовый рынок: катастрофы не будет

Хотя газовые объекты Украины находятся под вражескими обстрелами чуть ли не с первого дня большой войны, больше всего разрушений они понесли именно в 2024-20225 годах. Сначала враг системно атаковал газовые хранилища на западе страны, а затем перешел к атакам добычи на востоке и в центре.

Концентрированные обстрелы "подземок" начались с весны 2024 года. Собеседники ЭП на газовом рынке назвали две основные цели российских обстрелов.

Первая - сорвать подготовку Украины к отопительному сезону, сделав невозможным закачку газа в хранилища.

Вторая - напугать иностранных трейдеров, чтобы те отказались от хранения газа в Украине. И последнее у врага, к сожалению, получилось. Если до начала прошлого осенне-зимнего периода нерезиденты держали в украинских хранилищах 2,5 млрд кубов газа, то в 2024 году этот объем свелся почти к нулю.

Уже после Нового года существенно усилились удары по объектам украинской газодобычи. За это время враг неоднократно поразил мощности "Нафтогаза" в Харьковской и Полтавской областях. В последней пострадал и объект газодобычи ДТЭК Рината Ахметова. Как известно, львиная доля отечественной добычи расположена именно в этих двух областях.

Следствием этих атак стала потеря Украиной около 40% собственной добычи. Хватит ли газа до конца отопительного сезона с учетом таких сложных последствий? По словам собеседников ЭП в газовой отрасли, все будет зависеть от температуры воздуха, объемов добычи и потребления.

К тому же для покрытия дефицита из-за последних обстрелов в феврале-марте Украина планирует дополнительно импортировать около 800 млн кубов газа. Правда, за этот ресурс придется существенно переплатить, поскольку цены на газ в Евросоюзе сейчас стабильно держатся выше 500 долл. за тысячу кубов, в то время, как летом они колебались в пределах 300-350 долл.

По словам экспертов, при действующих обстоятельствах до конца ОЗП газа должно хватить. Если же существенно упадет температура, возрастет потребление и будут новые разрушения, то придется принимать дополнительные меры. Среди них - ограничение потребления промышленностью или закрытие школ и садиков.

Также вероятно, что этот отопительный сезон завершится раньше. Если до войны это обычно происходило 15 апреля, то в этом году с целью экономии топлива тепло могут выключить ближе к концу марта.

Главное, что никакие графики отключений газа, о которых враг активно распространяет фейки, Украине не угрожают. Катастрофы или апокалипсиса в газовой сфере не будет.

Рынок топлива: все стабильно

Если целенаправленное уничтожение электроэнергетической инфраструктуры началось осенью 2022 года, то атаки на нефтеперерабатывающие заводы и нефтебазы - с первого дня вторжения.

Из-за мгновенной потери поставок топлива из России и Беларуси, украинскому рынку нефтепродуктов пришлось срочно искать замену более 90% импорта дизтоплива и около 50% бензина.

В мае 202 года Украину охватил настоящий масштабный кризис с километровыми очередями на заправках и ограничениями по 10-20 литров топлива в один бак. Впрочем, за рекордно короткий срок страна полностью переориентировалась на поставки из стран Евросоюза.

Сначала топливо везли по любой цене, а когда кризис удалось преодолеть, сети начали снижать его стоимость. Впоследствии ситуацию удалось стабилизировать и на третью годовщину полномасштабного вторжения рынок нефтепродуктов выглядит наиболее уверенно.

"Действительно нефтепродуктовый сегмент энергетического рынка выглядит сегодня наиболее стабильно. У нас не то чтобы дефицит, у нас перманентный профицит топлива на рынке. Особенно это ощущается в оптовом сегменте, где последний год идет работа почти без наценки", - рассказал директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.

По его словам, топлива в Украине очень много, сформирована диверсифицированная система поставок - нефтепродукты стабильно поступают по железной дороге и автомобильным транспортом.

Из положительного - сейчас сокращается количество источников поставок и фактически исчезли спекулятивные наценки для Украины.

"Если в 2022-23 годах трейдеры "выгребали" все, что было на рынке, чтобы привезти топливо, то с прошлого года ситуация изменилась. Рынок начал выбирать наиболее привлекательные направления и везти наиболее выгодные предложения.

Если в разгар спроса в 2022 году иногда наценка для украинских трейдеров составляла 100% от цены, то сейчас этого нет и мы имеем наименьшую стоимость, которая только может быть в этих условиях", - добавляет эксперт.

Что будет с ценами в ближайшие один-два месяца? По стоимости топлива в Украине пока ничего особо не предвидится, все будет зависеть от мировых цен на нефть.

"Трамп неоднократно акцентировал на желании снизить цены на нефть и в принципе это реально сделать. Если стоимость барреля упадет до 60-65 долларов, то у нас цена снизится на 7-8 грн. Но для нас ключевое, что Россия будет получать меньше денег от собственного экспорта, что будет влиять на ее способность вести войну против Украины", - подытожил Куюн.