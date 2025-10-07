Українська правда
Поставки бензину з Білорусі в РФ зросли у чотири рази за вересень – Reuters

Володимир Тунік-Фриз — 7 жовтня, 19:19
Експорт білоруського бензину до Росії залізничним транспортом у вересні зріс у чотири рази порівняно з попереднім місяцем.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

Росія збільшила імпорт палива з Білорусі минулого року, щоб покрити дефіцит.

За даними джерел Reuters, постачання бензину залізничним транспортом з нафтопереробних заводів Білорусі на внутрішній ринок Росії минулого місяця зросло до 49 000 метричних тонн, або 14 500 барелів на добу, водночас поставки дизельного палива у вересні склали 33 000 тонн.

Транзит бензину з Білорусі для подальшого експорту через російські порти минулого місяця зріс приблизно на 1% до 140 000 тонн.

Білорусь використовує російські порти для перевантаження своїх нафтопродуктів з березня 2021 року відповідно до угоди про співпрацю, підписаної між Москвою і Мінськом.

Однак, за даними джерел і розрахунками Reuters, такі перевантаження в січні-вересні скоротилися майже на 40% в річному вимірі до 1,17 млн тонн через зниження обсягів переробки нафти.

Два нафтопереробні заводи Білорусі – Нафтанський і Мозирський – мають річну потужність 12 млн тонн кожен, або близько 240 000 барелів на добу. Але зазвичай вони виробляють близько 9 млн тонн на рік, або приблизно 180 000 барелів на добу.

Нагадаємо:

У Росії відновилися поставки бензину з Білорусі через Петербурзьку біржу, це сталося після майже річної перерви, що розпочалася восени 2024 року.

У 20 регіонах Росії та тимчасово окупованих територій України спостерігався дефіцит пального після обстрілів російських нафтопереробних заводів українськими дронами.

З 24 вересня в анексованому Криму на автозаправках повністю зникли всі марки бензину, в тому числі найдорожча А100.

Станом на кінець минулого тижня в Росії кількість АЗС в умовах перебоїв з постачанням палива скоротилося на 2,6%, або на 360 АЗС з кінця липня, а в окремих регіонах проблеми вже мають масштабніший характер.

29 вересня в тимчасово окупованому Севастополі на тлі дефіциту палива ввели обмеження на продаж бензину.

Уряд Російської Федерації продовжив тимчасову заборону на експорт бензину і ввів обмеження для інших видів палива до кінця 2025 року.

Гауляйтер Криму Сергій Аксьонов повідомив, що на півострові ввели ще більш жорсткі обмеження продажу палива на АЗС.

