Наслідки ударів дронів: Росія заборонила експорт бензину та дизпалива до кінця року

Уряд Російської Федерації продовжив тимчасову заборону на експорт бензину і ввів обмеження для інших видів палива.

Про це повідомляє російське інформагентство "Інтерфакс" з посиланням на повідомлення уряду РФ.

Новою постановою продовжено тимчасову заборону на вивезення автомобільного бензину за межі країни. Вона діятиме до 31 грудня 2025 року включно і стосується всіх експортерів, включаючи безпосередніх виробників.

До цього виробникам було заборонено експортувати бензин до кінця вересня, а невиробникам - до кінця жовтня.

Ще однією постановою до 31 грудня введено заборону на експорт дизпального, а також суднового палива та інших газойлів, у тому числі придбаних на біржових торгах.

При цьому на поставки, що здійснюють виробники дизельного пального, заборона не поширюється.

Росія заборонила експорт бензину наприкінці липня 2025 року через стрибок цін. У серпні цю заборону продовжили.

Нагадаємо:

У 20 регіонах Росії та тимчасово окупованих територій України спостерігався дефіцит пального після обстрілів російських нафтопереробних заводів українськими дронами.

З 24 вересня в анексованому Криму на автозаправках повністю зникли всі марки бензину, в тому числі найдорожча А100.

Станом на кінець минулого тижня в Росії кількість АЗС в умовах перебоїв з постачанням палива скоротилося на 2,6%, або на 360 АЗС з кінця липня, а в окремих регіонах проблеми вже мають масштабніший характер.

29 вересня в тимчасово окупованому Севастополі на тлі дефіциту палива ввели обмеження на продаж бензину.