На тлі дефіциту Росія відновила поставки бензину з Білорусі

Володимир Тунік-Фриз — 2 жовтня, 12:18
На тлі дефіциту Росія відновила імпорт бензину з Білорусі
ТАСС

У Росії відновилися поставки бензину з Білорусі через Петербурзьку біржу, це сталося після майже річної перерви, що розпочалася восени 2024 року.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки.

Як зазначають у повідомленні, за період з липня по вересень 2025 року на торгах реалізовано 96,9 тис. тонн білоруських нафтопродуктів, що на 36 % більше, ніж за аналогічний період попереднього року.

У вересні продажі бензину з білоруських НПЗ зросли на 168 % порівняно з серпнем, дизельного пального – на 83 %.

"Москва дедалі активніше змушує Мінськ підтримувати російську економіку та оборонний сектор, використовуючи білоруські ресурси для покриття власних критичних потреб", – додали у розвідці.

Нагадаємо:

У 20 регіонах Росії та тимчасово окупованих територій України спостерігався дефіцит пального після обстрілів російських нафтопереробних заводів українськими дронами.

З 24 вересня в анексованому Криму на автозаправках повністю зникли всі марки бензину, в тому числі найдорожча А100.

Станом на кінець минулого тижня в Росії кількість АЗС в умовах перебоїв з постачанням палива скоротилося на 2,6%, або на 360 АЗС з кінця липня, а в окремих регіонах проблеми вже мають масштабніший характер.

29 вересня в тимчасово окупованому Севастополі на тлі дефіциту палива ввели обмеження на продаж бензину.

Уряд Російської Федерації продовжив тимчасову заборону на експорт бензину і ввів обмеження для інших видів палива до кінця 2025 року.

Гауляйтер Криму Сергій Аксьонов повідомив, що на півострові ввели ще більш жорсткі обмеження продажу палива на АЗС.

Росія Білорусь бензин дефіцит

бензин

