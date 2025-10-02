На тлі дефіциту Росія відновила поставки бензину з Білорусі

На тлі дефіциту Росія відновила імпорт бензину з Білорусі

У Росії відновилися поставки бензину з Білорусі через Петербурзьку біржу, це сталося після майже річної перерви, що розпочалася восени 2024 року.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки.

Як зазначають у повідомленні, за період з липня по вересень 2025 року на торгах реалізовано 96,9 тис. тонн білоруських нафтопродуктів, що на 36 % більше, ніж за аналогічний період попереднього року.

У вересні продажі бензину з білоруських НПЗ зросли на 168 % порівняно з серпнем, дизельного пального – на 83 %.

"Москва дедалі активніше змушує Мінськ підтримувати російську економіку та оборонний сектор, використовуючи білоруські ресурси для покриття власних критичних потреб", – додали у розвідці.

Нагадаємо:

У 20 регіонах Росії та тимчасово окупованих територій України спостерігався дефіцит пального після обстрілів російських нафтопереробних заводів українськими дронами.

З 24 вересня в анексованому Криму на автозаправках повністю зникли всі марки бензину, в тому числі найдорожча А100.

Станом на кінець минулого тижня в Росії кількість АЗС в умовах перебоїв з постачанням палива скоротилося на 2,6%, або на 360 АЗС з кінця липня, а в окремих регіонах проблеми вже мають масштабніший характер.

29 вересня в тимчасово окупованому Севастополі на тлі дефіциту палива ввели обмеження на продаж бензину.

Уряд Російської Федерації продовжив тимчасову заборону на експорт бензину і ввів обмеження для інших видів палива до кінця 2025 року.

Гауляйтер Криму Сергій Аксьонов повідомив, що на півострові ввели ще більш жорсткі обмеження продажу палива на АЗС.