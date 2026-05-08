Журналісти проаналізували, які комплектуючі для військової техніки РФ постачає Білорусь

Значна частка поставок шасі, електроніки та комплектуючих для військової техніки Росії відбувається з Білорусі.

Про це пише "Слідство.Інфо".

З лютого 2022 року по серпень 2025-го їхній обсяг склав щонайменше $1,2 млрд. До 2024 року він збільшився вдвічі порівняно з 2022-м. 29 білоруських компаній-підрядниць досі не перебувають під санкціями Заходу, говориться у публікації.

Про це йдеться у спільному розслідуванні "Слідства.Інфо", БРЦ та ініціативи "Рабочы Рух".

Журналісти проаналізували інформацію про постачання від 58 білоруських підприємств до 41 заводу військово-промислового комплексу Російської Федерації.

Найбільшу частку забезпечили компанії, пов'язані з Держкомвоєнпромом Білорусі: 11 таких підприємств поставили продукції на $1,17 млрд.

Серед них — ААТ "Мінскі завод колавых цягачоў", який постачав шасі для реактивних систем залпового вогню та ракетних комплексів, зокрема для російських підприємств АО "Мотовилихинские заводы" і АО "ФНПЦ "Титан-Баррикады".

Оптико-електронну продукцію постачала білоруська компанія ААТ "Пеленг" — загалом на $875 млн, зокрема для "Вологодского оптико-механического завода" та "Уралвагонзавода".

Також до трійки найбільших постачальників увійшло підприємство "ОКБ ТСП", яке відвантажувало обладнання для ракетних систем.

Продукцію білоруських підприємств виявляли у зразках захопленої російської техніки, зокрема в танках і бронемашинах. Окрему групу складають державні підприємства. Зокрема ІЦТ "Гарызонт", оптичний завод "Сфера" та холдинг "Інтэграл", що постачали оптичні елементи та мікросхеми для російських оборонних підприємств.

Крім того, у схемах постачання брали участь приватні компанії, частина з яких не перебуває під санкціями, говориться у публікації.

Деякі білоруські підприємства використовують продукцію західного походження, зокрема з Німеччини, Швейцарії, Великої Британії та США, яка потім використовується у виробництві.

Раніше повідомлялося, що більше, ніж половина заводів російського концерну "Уралвагонзавод" досі не під міжнародними санкціями, хоча концерн відіграє ключову роль у виробництві бойової техніки.

Білоруський військово-промисловий комплекс (ВПК) з початку повномасштабного вторгнення інтегрувався у російський, понад 80% білоруських підприємств залучені до виконання російського держоборонзамовлення.

Раніше повідомлялося, що Європейський союз включив каучук і вироби з вулканізованої гуми в 20-й пакет санкцій, щоб обмежити виробництво шин для російської військової авіації.

Російським замовникам немає потреби брехати китайським експортерам про буцімто невійськове призначення компонентів: китаці свідомо ігнорують законодавство КНР і самі пропонують схеми обходу експортних обмежень.

Гонконг перетворився на ключовий логістичний і фінансовий вузол, що дозволяє Росії обходити міжнародні санкції та отримувати критично важливі західні технології для ведення війни в Україні.