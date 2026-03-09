Білорусь провалила "п’ятирічку": торгує з Китаєм у хронічний мінус

Торговий дефіцит Білорусі з Китаєм виріс із менш як мільярд доларів у 2019 році до понад 5,5 мільярда у 2025-му, імпорт із Китаю стабільно випереджає білоруський експорт.

Про це пише Служба зовнішньої розвідки України.

П'ятирічна директива лідера Білорусу Олександра Лукашенка щодо співпраці з КНР на 2021–2025 роки не виконана. Як зазначає СЗРУ, це "визнав і сам диктатор на нараді з питань співпраці з Китаєм. Нова директива вже готується із завданням "нарощувати частку Китаю в сукупному експорті Білорусі".

Торговий дефіцит Білорусі з Китаєм виріс із менш як $1 млрд у 2019 році до понад $5,5 млрд у 2025-му. Імпорт із Китаю стабільно випереджає білоруський експорт, а дисбаланс набув структурного характеру.

У листопаді 2025 року від'ємне сальдо становило $573 млн, у грудні – $604 млн. Жодного місяця впродовж 2023–2025 років баланс не виходив у плюс.

СЗРУ зазначає, що товарна структура торгівлі не залишає простору для оптимізму. білорусь постачає до Китаю калійні добрива, окремі позиції агроекспорту та сировину, тобто те, що не потребує технологічної кооперації.

Натомість китайський імпорт – техніка, комплектувальні, електроніка, споживчі товари та обладнання – планомірно витісняє білоруських виробників із внутрішнього ринку.

"Передових технологій у значущих обсягах білорусь не отримує: технологічно чутливі сегменти залишаються під китайським контролем через ліцензії та обмеження ланцюгів постачання", – говориться у повідомленні.

Макроекономічні втрати від масштабного імпорту розподіляються по всій економіці – через тиск на національних виробників і зростання залежності від зовнішніх поставок. Точкові вигоди окремих компаній і контрактів при цьому активно просуваються держпропагандою як свідчення успішного партнерства.

Місце Білорусі в китайській торговій статистиці – на рівні статистичної похибки: 0,191% китайського експорту і 0,064% імпорту у 2025 році проти 0,072% і 0,044% відповідно у 2019-му, зазначає СЗРУ.

"Білорусь помітніша як покупець китайських товарів, ніж як постачальник. Для Пекіна ця торгівля – стабільний і малоризиковий потік. Для Мінська – дедалі дорожча залежність із дефіцитом, який фінансується через нові борги та валютні ризики", – говориться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Білорусь разом із Росією бере активну участь у незаконному вивезенні агропродукції з тимчасово окупованих територій України в обхід міжнародних санкцій.

Тимчасовий запобіжний захід, вжитий під час недавніх спільних військових навчань Росії і Білорусі, призвів до припинення залізничних вантажних перевезень між Китаєм і ЄС, вартість яких становить 25 млрд євро на рік.

Раніше Служба зовнішньої розвідки України повідомила, що лідер Білорусі Олександр Лукашенко впроваджує тотальний контроль за грошовими потоками у банківському секторі.

Раніше повідомлялося, що самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко не може втримати поступову деградацію економіки країни. У спробі стримати інфляцію білоруська влада вкотре вдається до адміністративного регулювання цін, водночас прискорюючи емісію готівкових коштів – один із ключових інфляційних чинників.